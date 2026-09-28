Cambados renovará el césped, riego e iluminación del campo trasero de O Pombal

Entrada al complejo deportivo de O Pombal Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados proyecta la renovación del césped, riego e iluminación del campo de fútbol O Pombal II, situado en la zona trasera del complejo deportivo. Según explicó la concejala de Deportes, Noelia Gómez, la administración se encuentra actualmente con la redacción del proyecto de mejora de estas instalaciones con el objetivo de poder concurrir a la cuarta edición del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotada con ocho millones de euros en toda la provincia por la Diputación.

La edila señala que aunque la estructura del campo “está ben” el estado del césped supone ya un riesgo para los propios deportistas por lo que urge su renovación. Asimismo, se ha optado por añadir al proyecto la sustitución también del riego y de la iluminación para acondicionar toda el campo.

Cubierta del pabellón

Se trata de la segunda mejora que el Concello proyecta en el complejo deportivo de O Pombal tras la histórica desafectación de los terrenos por parte de Costas del Estado. El primero, y el que más urge, es el acondicionamiento y mejora del pabellón, con la sustitución de la cubierta y la renovación del pavimento. La obra se licitará esta misma semana, según adelantó Gómez, “para poder acometer esta obra canto antes”.

Se trata de un proyecto de más de 160.000 euros, para la renovación de la cubierta, que presenta importantes filtraciones de agua. Los trabajos previos incluirán la retirada de la cubierta actual y la limpieza y tratamiento de la estructura metálica para evitar la corrosión, y se ejecutarán diferentes mejoras en el edificio, que incluyen la reparación de ventanas y cierres y el acondicionamiento de gradas y elementos existentes. Además, en lo relativo al pavimento deportivo, se repararán diferentes zonas dañadas y se procederá al lijado, pulido y nuevo acabado adaptado a uso intensivo. Finalmente, se realizará el pintado y marcado reglamentario de las diferentes pistas deportivos de baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol y minibasket, que acogen estas instalaciones.

Pendiente está también la mejora del pabellón de San Tomé, en el que se iniciarán de forma inminente las obras por parte de la empresa concesionaria del proyecto.