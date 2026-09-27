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Cambados

Provoca daños a tres vehículos y se da a la fuga en Corvillón

Fátima Pérez
27/09/2026 15:17
Uno de los vehículos dañados en el siniestro
Uno de los vehículos dañados en el siniestro
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El Servicio de Emerxencias de Cambados intervino a primera hora de esta mañana en un accidente de tráfico en la carretera EP-9005, a su paso por la parroquia de Corvillón. El siniestro se produjo alrededor de las 7:30 horas, cuando un vehículo causó daños a otros tres coches y posteriormente se dio a la fuga. 

Tras el incidente, el vehículo implicado perdió la defensa, que quedó en la vía con la matrícula, algo que podría facilitar la identificación del conductor. 

Hasta el punto también se desplazó una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

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