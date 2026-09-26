Cambados renueva medio centenar de papeleras para mantener limpios los espacios públicos

El nuevo diseño cuenta también con más capacidad para residuos Cedida

Cambados renueva cerca de medio centenar de papeleras instaladas en diferentes puntos del casco urbano, una actuación que, según apunta el Concello, permitirá mejorar tanto la estética como la funcionalidad del mobiliario urbano así como contribuir a mantener más limpias las calles y espacios públicos.

Las nuevas papeleras presentan un diseño más actual y cuentan también con mayor capacidad y un sistema de cierre que evita que los residuos salgan al exterior o caigan por el viento. Además, incorporan cenicero para facilitar la correcta gestión de las colillas evitando que acaben en el suelo. Estas nuevas papeleras se instalaron en puntos como la Alameda de San Tomé, el paseo marítimo y las avenidas de Vilariño, Madrid, de Galicia y A Pastora, así como en otras zonas del casco urbano.

El coste de la inversión fue de 8.500 euros y cuenta con financiación del plan + Provincia de la Diputación. Desde el Concello señalan que esta actuación forma parte del trabajo continuado de mejora y mantenimiento de los espacios públicos, apostando por un mobiliario urbano más práctico, resistente y acorde con la imagen que se quiere proyectar de Cambados. “Son elementos pequenos, pero teñen unha incidencia importante no día a día e na imaxe das nosas rúas. Con esta renovación buscamos papeleiras máis funcionais e melloramos a estética dos espazos públicos”, apuntó el alcalde, Samuel Lago.