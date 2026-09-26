José Vaamonde | “Algúns historiadores quixeron darlle máis lenda á historia de Cambados”
José Vaamonde é o presidente da asociación Cen Follas, de Cambados
José Vaamonde é o presidente da asociación Cen Follas, de Cambados. Nela publican unha revista anual homónima na que dan a coñecer investigacións relacionadas coa vila. Hoxe cóntanos do traballo enorme detrás dela.
Cen Follas ten 100 follas?
No primeiro número tentamos chegar a cen follas e si que as ten, pero a partir de aí os seguintes números xa tiveron 120, 178...É moi difícil acotar cando tes material. Sobre todo porque son cousas que quedarán para o día de mañá, para quen queira ter un libro de referencia sobre historia, arte, literatura... de Cambados.
Cada canto se publica a revista?
É anual. Ou intentámolo, porque temos as nosas ocupacións e isto maquetámolo, editámolo e correxímolo nós. E cando digo “nós” somos catro, ou tres, ou dous. A vantaxe é que en Cambados temos moitos colaboradores, que publican sobre diversos temas.
Trouxo varios exemplares e todos teñen portadas ben fermosas.
Sempre tentamos recoller na portada o que vai ter a revista. Unha das que trouxen ten unha caricatura de Cotarelo Valledor feita por Augusto Magariños nos anos 30. No interior temos escritos inéditos de Cotarelo sobre a historia de Cambados.
Entón, cada número ten unha temática ou recolle varias?
Hai varias. O número 5, por exemplo, vai dos ídolos megalíticos do Treviscoso, que descubriu cun amigo seu Sindo Mosteiro, membro da asociación, colaborador e investigador incrible. Son uns ídolos moi importantes para a historia megalítica galega. Pero tamén podemos falar do pazo de Montesacro, que tan en voga está porque era asilo e vai pasar a mans privadas.
E o nome, Cen Follas, por que?
É en referencia á Rosa de Cen Follas, libro poético de Ramón Cabanillas. Evidentemente Cabanillas ten que estar en todos os números, aínda que sexa moi manido. Este último número é sobre o seu teatro.
Tamén cunha portada preciosa.
Esteticamente é moi bonita, pero hai que explicala. Hai cen anos que Cabanillas publicou “O Mariscal”, no 1926. Anos despois fíxose unha versión operística que se representou en Vigo, no teatro Tamberlick. Hai fotografías da época dos actores e actrices e unha das personaxes é a que sae nesta portada, que é unha personificación de Galicia. Está facendo o saúdo romano, que despois o fascismo italiano colleu e converteuse noutra cousa. Tivemos moitas dúbidas de usar esta foto, pero entendemos que é parte dunha época, cando a raza non significaba o que significou despois. A Real Academia de Belas Artes de Galicia cedeunos as imaxes e agradecémosllo.
Hai moitísimo traballo en cada revista. Canto lles leva facela?
Arredor dun ano. A maquetación fágoa na casa nos meus momentos libres e é algo que intento coidar, aínda que sempre quedan fallos. É un traballo tan artesán que preferimos non darlle présa.
Xa ten en mente algún tema que vaia ir no próximo número?
Si. Estamos valorando varios, pero non vou dicir ningún porque aínda están na cazola. Coas revistas adoitamos agasallar un CD de músicos do Salnés, camisetas, bolsas, ou tamén fixemos unha reproducción dunha táboa de Joaquín Sánchez Peña, que é unha visión de Cambados dende Sálvora. É do 1919 e está no museo Ramón Cabanillas.
Aínda que non diga os temas, de que lle gustaría publicar?
Hai moitas documentación que aínda está por saír, por recuperar en herdanzas... que fala doutras épocas. Ás veces chegamos á sorpresa de que as cousas non foron así exactamente, porque houbo historiadores que quixeron darlle máis lenda á historia de Cambados. Por exemplo, non hai documentación ata séculos despois do muíño de mareas ou da torre de San Sadurniño e está ben tratar de ser preciso.
Vostede descubriu algunha cousa que lle chamara a atención?
Moitas. Por exemplo, da festa da Pastora, que a finais do século XIX era coñecida en todo o territorio nacional. Viñan señoritos de toda Galicia e aglomeraba cousas como globos como o de Betanzos, cadaleitos, procesión de barcos... Era moi potente nesa época.
O que máis tempo leva para facer a revista é a investigación, non?
Si. Por certo, a maioría das cousas están sacadas da hemeroteca dos xornais. De aí a importancia de tela, para que nos permita descubrir ou cotexar cousas que damos por feitas do pasado.
Ademais de Cen Follas tamén publican máis cousas.
No 2025 comezamos con “Cen Versos”, unha colección de poesía. Nese caso foi unha antoloxía de Augusto Chaves dende o 93 ata hoxe en día. No mes das Letras Galegas publicamos esta marabilla de Xosé María Vila Ribadomar. Fixemos a edición imitando eses libros antigos (marmolados, de tapa dura) porque nos enteramos por casualidade de que Manuel Antonio fixera o seu manuscrito de “De catro a catro” nun así.
A revista onde se pode atopar?
Sobre todo nas presentacións, pero está nas librerías de Cambados, na librería Vidal de Vilagarcía e na librería Barrantes.
Ten algún exemplar favorito?
Supoño que o primeiro, porque foi feito entre Héctor Quintela, Bea Laya e eu. A ilusión toda está neste número. Non é o mellor, pero aprendemos o que hai que facer e o que non. Nesa primeira portada sae Pitusa Cabanillas, neta de Ramón Cabanillas, gracias á cal temos o museo de seu avó, porque gardou todo del.
E como se financian?
Todo o que vendemos vai para a seguinte revista e podes solicitar pequenas subvencións para asegurar que a imprenta leve os cartos que merece. Imprenta Fidalgo nos dá moitas facilidades. O que peor levamos é todo o rollo administrativo. É terrible. Pero bueno, animamos a todo o mundo a colaborar con nós. Todo isto non o facemos por razóns económicas, senón para que quede aí.