Cambados apuesta por la práctica del yoga al aire libre y en un entorno envidiable

Yoga al aire libre en la Fundación Manolo Paz de Cambados Gonzalo Salgado

La práctica deportiva casi siempre deja las mejores sensaciones cuando se practica con ganas y con el apoyo de los profesionales adecuados, pero más aún cuando se practica en entornos que invitan a disfrutar como es el caso del Fundación Manolo Paz de Cambados. Allí la concellería de Servizos Sociais organizó, junto a Myriam Viéitez y Daniel Galiñanes, quienes impartieron las clases, una jornada de yoga que fue todo un éxito en cuanto a participación.

“Estamos muy contentos porque habíamos marcado un máximo de 30 plazas y se cubrieron todas. Además, hubo inscripciones de muchos vecinos de Cambados, pero también de Vilagarcía, Caldas, Pontevedra y otros concellos del entorno”, explica Viéitez.

La jornada comenzó a las 16.30 horas y se prolongo durante unas tres horas hasta las 19.30, pero en ese tiempo no solo hubo deporte, también hubo tiempo para visitar un entorno único como es Manolo Paz, “uno de los puntos fuertes de la actividad”. En concreto los y las participantes disfrutaron de dos prácticas: una de vinyasa yoga y otra de yin yoga.