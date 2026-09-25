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Cambados

Unanimidad en el Pleno de Cambados para que la UVI móvil mantenga su base en el hospital en el verano

A. Louro
25/09/2026 16:18
Tino Cordal, teniente de alcalde, leyó la moción en el Pleno
Tino Cordal, teniente de alcalde, leyó la moción en el Pleno
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El Pleno de Cambados aprobó por unanimidad el jueves un acuerdo de gobierno para instar a la Xunta a que mantenga la base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés durante la temporada estival. Cabe recordar que actualmente la UVI móvil se traslada a Sanxenxo en el verano por el aumento de población con motivo de los turistas. Ante ello, la Corporación reclamó que el gobierno gallego dote de otra ambulancia con estas mismas características al municipio sanxenxino, de ser necesario ante la presión poblacional.

El alcalde, Samuel Lago, durante la sesión

Al PP no le dan los números para reprobar al alcalde y aplaza la moción al siguiente Pleno

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El teniente de alcalde y portavoz de Somos, Tino Cordal, lamentó los “graves problemas de atención asistencial ás urxencias” ocurridos este verano y exigió a la Xunta que recapacite su decisión de trasladar la ambulancia creando un tiempo de respuesta elevado para urgencias que se puedan dar en el resto de la comarca. Planteamiento que defendieron también el PSOE y el BNG, que defendió que los criterios de población “non se sosteñen”, al producirse el aumento en todos los municipios.

Por su parte, Abal y el PP votaron también a favor, aunque los populares lamentaron el “uso partidista nun tema como é a sanidade” e hicieron hincapié en los problemas surgidos en el hospital de campaña del Albariño.

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