El docente cambadés Diego Luezas recibió como su primer destino un centro de O Bolo (Ourense) Cedida

A Diego Luezas Trigo, un cambadés de 24 años, le recorrió un torbellino de emociones este verano cuando recibió como primer destino el CEIP do Bolo, tras aprobar las oposiciones de maestro a la primera y sin apenas baremo. Un colegio rural a más de 200 kilómetros de su casa. “Ao principio si que me sentín bastante abrumado pola situación”, reconoce Luezas, pero ahora no puede estar más contento. A través de las redes sociales, en concreto en Tik Tok, este vecino de Cambados narra su día a día en su escuela, de la que él es responsable, además de tutor de 4ºy 5º de Educación Infantil y de 2º, 4º, 5º y 6º de Primaria.

“O primeiro que fixen foi buscar unha imaxe en Google” del pueblo, explica Luezas. Ya ahí se sorprendió por todo el conjunto histórico de este pequeño municipio de 789 habitantes. El Santuario das Ermidas o el Castelo do Bolo llamaron pronto su atención por su riqueza patrimonial. Así, y pese a los comprensivos nervios iniciales, decidió visitar el concello ya en agosto en busca de un piso en el que poder asentarse durante este curso, encontrando una “moi boa acollida” tanto por parte del alcalde como de todo el pueblo.

Una experiencia, en la que lleva ya inmerso poco menos de un mes, pero que ya le está valiendo para conocer las ventajas que ofrece el modelo educativo de los colegios rurales. La ilusión de quién empieza un trabajo que le motiva y que “é un soño desde que son pequeno” es innegable cuando uno habla con Diego. Su objetivo, “darlle un pouco de vida e identidade ao centro” para llamar a más matriculaciones. En la actualidad son nueve alumnos y alumnas, dos de Educación Infantil y siete de Primaria, para quienes hay dos docentes, el propio Luezas y una especialista en Lengua Extranjera, que imparte además las materias de Música y Danza y de Educación Plástica y Visual.

Un aula hecha comunidad

Así pues, el joven reconoce que “é complexo” proyectar diferentes programas lectivos en un aula multinivel, en la que hay escolares de varias edades. Sin embargo, esto no es un problema, sino una ventaja, según el prisma de Luezas y su experiencia en este primer mes de curso: “Créase unha sensación de grupo”, explica, “os maiores axudan e ensinan aos máis pequenos” formando una “comunidade”. Sin embargo las ventajas se extienden también a lo académico, pudiendo ofrecer una enseñanza máis individualizada: “Practicamente voume cada día coa sensación de que son capaz de chegar a todos e a todas, cousa que noutros centros cunha ratio máis alta é moi complexo”, señala.

Pero las ventajas de este modelo se extienden también a la formación en valores con el cumplimiento de unas rutinas de higiene o también a través del comedor, donde alumnos y profesor comparten espacio y donde se designa también a un encargado, por ejemplo, de las tareas de limpieza o de poner la mesa. También juega un papel importante la “potencionalidade da aprendizaxe interxeneracional”, con la colaboración de la residencia de ancianos o la Casa do Maior, o el mayor contacto con la naturaleza. “Unha aprendizaxe integral” que es una parte fundamental de un modelo educativo que está en riesgo con el cierre de muchas de estas escuelas por escasas matriculaciones, como recientemente ocurrió en la escuela unitaria de Lantaño (Portas) o el colegio de Pazos-Comoxo (Boiro), durante este curso, en Arousa.

Así pues, también como responsable del centro, Luezas tiene varias ideas que comenzar a implantar en su primer curso como docente en O Bolo. La fundamental, “recuperar a memoria histórica do pobo” y “valorar e traballar coa nosa contorna”.Por ejemplo, a través del proyecto ‘As Voces do Bolo’, en el que cada alumno investiga un lugar patrimonial del municipio, realizando una serie de trabajos en este sentido, con la intención de crear una maqueta final que integrará un proyecto de un museo del pueblo.

También el próximo mes de octubre será para el CEIP do Bolo el mes de la música gallega, con visitas de Mondra o de Gabi Reboredo, según explica Luezas, además de otras iniciativas como talleres o salidas a la residencia de ancianos para promover diferentes actividades sociales.

El futuro, aún abierto

Ahora para Diego toca disfrutar de su experiencia en O Bolo, aunque su futuro lo mantiene abierto. Reconoce que “gustaríame acercarme tamén a Cambados”, ya que ahora está a tres horas de trayecto, pero también señala que “me custaría” adaptarse ahora a un centro no rural.

Sobre un truco para las oposiciones, el principal es el estudio constante y la disciplina, aunque señala que pese a que “é un proceso duro vale a pena” para cumplir el sueño de una vida.