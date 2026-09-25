Piden un año de cárcel y el pago de 14.120 euros a un hombre que agredió a un padre y su hija menor en un bar de Cambados

El Juzgado de Cambados instruyó la causa Gonzalo Salgado

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo jueves la audiencia preliminar de la causa contra un hombre por, presuntamente, agredir a un padre y a su hija menor de edad en un bar de Cambados, en 2022. La Fiscalía pide para él un año de prisión por un delito de lesiones y una multa de 720 euros, por otro delito leve de lesiones. Asimismo, el Ministerio solicita una indemnización a favor del hombre agredido de 13.050 euros y para su hija de 350 euros, por las lesiones sufridas.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2022, en un establecimiento hostelero situado en la Avenida de Vilagarcía, pasadas las 2:45 horas de la madrugada. Según el relato del fiscal, el hombre habría irrumpido en el local increpando a los presentes y, en un momento dado, llegó a golpear a su acompañante. En ese momento, la víctima intervino para tratar de separarlo, momento en el que el acusado le habría agarrado del pecho asestándole puñetazos en el propio pecho, espalda y pómulo izquierdo. Tras ello, agredió también a la hija del denunciante, en aquel momento de 15 años, golpeándola en el cuello y en la espalda.

Lesiones y secuelas

A consecuencia de estos hechos, el hombre sufrió un traumatismo ocular del ojo izquierdo, iritis postraumática y fracturas del suelo órbita, seno maxilar y de huesos. De hecho, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en agosto de ese mismo año 2022 por una reducción y osteosíntisis de la fractura malar izquierda. Para recuperarse de esas heridas precisó cuatro días de perjuicio grave, 26 de moderado y 88 de básico.

Asimismo, acarrea diferentes secuelas, como la afectación del nervio trigémino y pérdida de sensibilidad, además de perjuicios estéticos por una cicatriz de un centímetro en la ceja izquierda y otra de cuatro centímetros de longitud sobre la región ciliar izquierda. En cuanto a la menor de edad, sufrió una contusión dorsal y cervical y una contractura.

Por todo ello, la Fiscalía reclama en favor de la principal víctima una indemnización de 5.000 euros por pérdida temporal de calidad de vida, otros 850 euros por la intervención quirúrgica, 6.300 euros por las secuelas, así como 900 euros por el prejuicio estético. De estos, 3.500 euros ya habrían sido transferidos por el presunto autor de los hechos, el pasado mes de enero. Además, reclaman también para la menor el pago de otros 350 euros por las lesiones sufridas durante la agresión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el presunto autor está diagnosticado de TDAH y consumo perjudicial politóxico, por lo que alega que “es posible que presentara sus capacidades volitivas moderadamente afectadas en relación con el déficit de control de impulsos en el contecto de un consumo de tóxicos”, aunque no incluye ningún atenuante en la petición de las penas.