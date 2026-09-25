La concesionaria apura el plazo y rematará hoy las obras de la cubierta de las gradas del campo de Burgáns

Últimos trabajos en la sustitución de las chapas Gonzalo Salgado

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, confirmó ayer el avance de las obras de la cubierta de las gradas del campo de Burgáns, que, tras el avance de los trabajos por parte de la empresa concesionaria durante esta semana, estarán previsiblemente rematados en la jornada de hoy. Con ello se pondrá fin a un retraso de mas de un mes con respecto al plazo de ejecución inicial, que hizo peligrar la financiación. Cabe recordar que la obra supone una inversión de cerca de 90.796 euros, a través del Plan +Provincia del año 2024, por lo que debía estar concluida, como fecha límite, el 30 de este mes.

El regidor y el presidente del club, no obstante, se mostraron ayer enfadados por las molestias de los retrasos de una obra que llega al fin a su final.

Ayuda para la minipala

Otra ayuda que estaba en el aire, a través de la misma línea del +Provincia 2024, es una partida de 90.000 euros para la compra de una minipala barredora. Su adjudicación quedó desierto y el Concello precisa que una ampliación del plazo para poder llevarla a cabo y no tener que devolver el dinero.

Cambados maniobra “in extremis” para no perder los 90.000 euros de una ayuda Más información

El diputado provincial Javier Tourís reconoció ayer en su visita a Burgáns que otros concellos de la provincia también han solicitado la ampliación de plazos tanto del Plan Extra como del Plan +Provincia por dificultades a la hora de la licitación y ejecución de los trabajos. El plazo remata este mes y el Concello ha pedido una prórroga que la Diputación ya estudia y que resolverá “moi pronto”, augurando Tourís "boas noticias" para los concellos de Pontevedra.