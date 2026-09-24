Cambados renovará la iluminación de Burgáns y en Aldea de Tragove con 75.000 euros del +Provincia

Las autoridades, en una visita al campo de fútbol Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ejecutará la reforma del alumbrado exterior de Aldea de Tragove y de la iluminación del campo de fútbol de Burgáns. El proyecto asciende a 75.000 euros, que serán financiados con cargo al Plan +Provincia 2026-2027, según anunció el diputado provincial Javier Tourís, en una visita a estas instalaciones deportivas.

El presidente del Club Juventud de Cambados —que hace uso de este campo de fútbol—, Eladio Oubiña, agradeció al Concello y a la Diputación por la apuesta por un proyecto “moi cenesario”, ya que “non cabe dúbida de que as actuales luminarias non cumprían incluso coa normativa esixente pola propia Federación”. De hecho, Oubiña lamentó que especialmente en invierno la falta de iluminación provocaba problemas de visibilidad, tanto “para os propios xogadores como para os afeccionados”.

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En el caso de Burgáns, se destinan unos 50.000 de los 75.000 euros que comprende todo el proyecto, según explicó el alcalde, Samuel Lago. Se trata de la sustitución de todas las luminarias por veinte proyectores led de una potencia aproximada de 1.000 vatios y la implantación de un sistema de gestión de la luz. “As lámpadas antigas tiñan un consumo altísimo, de forma que esta instalación vai a pasar de consumir 20.400 vatios a un tercio, aproximadamente. Ademais, proporcionará unha luz máis intensa e branca, máis apropiada para desenvolver toda a actividade” que acoge esta instalación deportiva.

En cuanto a Aldea de Tragove, se procederá a la renovación del alumbrado público exterior en la vía que comunica el muelle de pesca de Tragove con el puerto, con el fin de dotar a dicho recorrido de unas condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad de utilización, uniformidad lumínica y eficiencia energética. De forma resumida, el alcance de la actuación comprende: 24 luminarias viarias tipo led de 65 vatios, 22 postes de hormigón para soportar los nuevos puntos de luz proyectados, la utilización de dos apoyos existentes, la sustitución de la luminaria en el punto de conexión del muelle de pesca y la ejecución de los trabajos de montaje, conexionado, fijación, tensado, ajuste, pruebas y remates necesarios para la completa terminación de la instalación y su puesta en servicio

Tourís puso así en valor que con estas ayudas desde la Diputación “estamos dando resposta ás demandas dos concellos, que poden facer proxector que melloran a calidade de vida dos seus veciños”.