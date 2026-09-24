Al PP no le dan los números para reprobar al alcalde y aplaza la moción al siguiente Pleno

El alcalde, Samuel Lago, durante la sesión Gonzalo Salgado

Cambados vivió un Pleno ordinario de septiembre muy tenso, incluso con la amenaza de expulsión del edil de Pode, José Ramón Abal, que llegó a recibir dos llamadas al orden del alcalde, Samuel Lago, tras una acalorada discusión con el portavoz del BNG, Liso González. La sesión estaba, “a priori”, protagonizada por la moción del Partido Popular para reprobar al regidor por la convocatoria de la sesión extraordinaria para el visto bueno de los festivos en horario laboral para que, según los populares, variar la representatividad de la Corporación y conseguir la mayoría. Sin embargo, a última hora, los populares retiraron la proposición que, previsiblemente, tampoco saldría adelante, ya que la bancada popular tenía una concejal ausente por motivo médico y no le darían los números ni con el apoyo del edil de Pode, José Ramón Abal. La intención de la portavoz popular, Sabela Fole, sin embargo, pasa por recuperar esta moción para el siguiente Pleno.

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Pese a ello, la sesión fue extremadamente tensa por la propuesta de actualizar las tasas de abastecimiento de agua y saneamiento según el IPC, un 4,3%. Populares y Pode votaron en contra de la medida, que salió adelante finalmente por el voto de calidad del alcalde. Se trata de una exigencia anual del contrato con la concesionaria, firmado ya en el año 2005 y que no caducará hasta el año 2045, en el caso del contrato del agua, y 2035, en el del saneamiento, según expuso el portavoz de Somos, Tino Cordal, durante la sesión.

Abal, por su parte, defendió en su turno de debate su oposición a subir cualquier impuesto y acusó al gobierno de tener afán recaudatorio, al tiempo que expuso la necesidad de “buscar solucións” de tipo jurídico al contrato actual con la concesionaria. Algo que le reprochó el portavoz nacionalista: “Eras concelleiro de Obras e Servizos ata foi dous meses, que fixeches ti nestes tres anos?”, le espetó González a Abal, sobre el que se refirió como “concelleiro de lámpadas fundidas e fochacas” durante este mandato.

Ante ello, la intervención del edil del BNG inició una gran bronca entre él y Abal, que interrumpió su turno de palabra hasta el punto de recibir dos advertencias por parte del alcalde: “Se estás buscando que che bote do Pleno valo a lograr”, le advirtió Lago ante el cruce de palabras entre los dos exsocios, que llegó incluso hasta las descalificaciones, después de que Abal se refiriese a González como “incompetente e incapaz”.

El uso de un coche municipal por parte del exedil de gobierno fue también objeto de reproche por parte de González. En este caso, el nacionalista criticó a Abal por entregar las llaves del vehículo dos meses después de su cese, algo a lo que también se refirió durante la sesión el edil de Somos, Tino Cordal.

Tampoco guardó silencio el alcalde, que se refirió a las palabras de Abal como “mentiras tras mentiras” e insistió en que el edil de Pode sí había aceptado una subida del IBI con el resto del gobierno local y, finalmente, se vino atrás. El tenso debate llegó a su fin con la aprobación de la modificación fiscal, ya que Lago recordó que, de lo contrario, “poderemos recibir un varapalo xudicial” al ser una condición del actual contrato. “Nós tampouco queremos subir impostos”, insistió.

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Por su parte, el PP, que guardó silencio durante el debate previo, votó también en contra, aunque fue insuficiente por la ausencia de una edil y el voto de calidad del regidor. También se aprobó la eliminación de dos tasas por ocupación de vuelo y la modificación de una tercera.

Plazas reservadas para cambadeses en la residencia

Otro de los puntos del día que había sobre la mesa era una moción del PP para la adhesión al convenio de construcción de la nueva residencia —algo que el Concello ya ha hecho— y la puesta a disposición de un terreno para ello. La propuesta salió adelante con la abstención de los tres grupos del gobierno, que insistieron en conocer los requisitos de la Xunta y advirtieron que “loitarán” para que sea pública, pese a que lo ofrecido por la Xunta es un formato público-privado. Eso sí, el alcalde, Samuel Lago, insistió en que desde el Concello tratarán de que la Xunta “garanta unha porcentaxe de prazas para veciños de Cambados”, ya que el Concello asumirá el gasto de la compra del solar en el que se construirá.