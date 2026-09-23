Rueda destaca en Cambados el peso de Galicia en el sector vitivinícola español y el apoyo de la Xunta

El presidente autonómico, hoy, en el acto en Martín Códax | Gonzalo Salgado

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó hoy en un acto en Cambados el peso que tiene Galicia en el sector vitivinícola español, con unos 10.000 productores y más de 440 bodegas que representan ya el 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego y comercializan sus productos por todo el mundo.

Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española del Vino que se celebró en la Bodega Martín Códax en Cambados, y resaltó la importancia de este sector para dinamizar el rural gallego al generar “empleo y riqueza”, ayudar a fijar población y mejorar la gestión del territorio y del paisaje.

“Tradición y experiencia”

El presidente del gobierno gallego puso en valor que los viticultores gallegos apuesten por compaginar la tradición y experiencia de años de trabajo con la innovación y la diversificación de los productos, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor calidad a los consumidores.

Alfonso Rueda subrayó, de esta manera, que Galicia es un referente en productos agroalimentarios de calidad, donde los vinos tienen un papel primordial.

En esta línea, hizo hincapié en que estos productos gallegos son uno de los mejores embajadores de la Comunidad y de lo que significa “Galicia Calidade”.

Ayudas

Por eso, el presidente recordó que la Xunta siempre estará al lado de este sector al que se destinan cada año doce millones de euros en diferentes líneas de ayudas para la reestructuración y reconversión de los viñedos; mejoras en la producción y elaboración de los productos; la comercialización de los vinos en terceros países, así como para la conservación del paisaje y la lucha contra la erosión en zonas sensibles como la Ribeira Sacra.

Además, el titular del gobierno autonómico recordó que la Xunta de Galicia tiene también la mano tendida a los viticultores a la hora de afrontar retos del futuro más inmediato como el descenso del consumo de vino —generalizado en todo el mundo, destacaron desde la administración gallega— o los efectos del cambio climático, como puede ser el adelanto progresivo de la vendimia que, en los últimos años, consolida un arranque un mes antes de lo que era habitual hasta entonces.