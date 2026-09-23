La obra del cuartel supera por fin la cimentación que obligó a pararla y estará al final de 2027

Autoridades de la Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno y el Concello, en la visita de hoy | Gonzalo Salgado

La obra del cuartel de la Guardia Civil en Cambados, que centralizará el servicio que el Cuerpo presta en la comarca, superó por fin la fase crítica de cimentación. Lo que no pasaría de una fase más en una obra cualquiera, fue celebrado hoy con visita institucional por las tantas dificultades técnicas y administrativas que supusieron los problemas surgidos con el suelo de la parcela. Las condiciones de este motivaron la paralización de la obra y la necesidad de un rediseño profundo.

Tanto el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; como el alcalde cambadés, Samuel Lago, celebraron que la cimentación por fin haya sido superada, consolidando así el avance de esta nueva tentativa de obra.

Fue en el transcurso de una visita este miércoles en la que también participaron el coronel de la Guarda Civil, Manuel Touceda, y la directora de la obra, la arquitecta del Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado SME), Yolanda Palomar.

Una vez dejada atrás esta fase crítica, la previsión que mantienen las autoridades es poder dar por concluido el edificio hacia finales del año 2027.

“Digamos que la gestión por cuestiones técnicas y por problemas sobrevenidos en la propia construcción, se demoró, y ahora vemos que avanza de forma consolidada y, por lo tanto, tendremos cuartel de Cambados en el plazo razonable”, valoró Losada.

Samuel Lago, por su parte, declaró que “estou moi, moi contento. É unha visita longamente esperada porque é un proxecto que, como todos sabedes, custou que lograse avanzar. Tivemos moitos contratempos nos proxectos, nas redaccións anteriores e nos inicios de obra anteriores e agora vemos que superamos un Rubicón, superamos unha fase que era importantísima, a cimentación, que sabedes que foi o que causou os principais problemas nas dúas versións anteriores do proxecto”. “Por iso nos decidimos facer esta visita, unha vez superado ese temor a que volvera haber problemas coa cimentación, pola roca e pola auga”.

La inversión, de doce millones de euros, permitirá completar una infraestructura diseñada para dar servicio a más de un centenar de efectivos.