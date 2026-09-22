Servizos Sociais lanza un ciclo de talleres sobre fibromialgia y otras dolencias crónicas

Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados Gonzalo Salgado

La Concellería de Servizos Sociais presentó ayer un ciclo de tres talleres con aplicación práctica sobre hábitos saludables en fibromialgia y otras dolencias crónicas, en colaboración con la Asociación Galega en Fibomial­xia (Agafi) e impartos por Lucía Moreda Santamaría.

Según explicaron desde el Área que dirige la socialista Regina Núñez, el primer taller, titulado ‘Xestión da dos e a fatiga’, tratará de que las personas participantes comprendan por que el dolor y la fatiga se mantienen en el tiempo y adquirir herramientas prácticas para gestionar la energía diaria sin llegar al sobre esfuerzo. Será este sábado, a las 11:30 horas, en la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés). La sesión, de dos horas de duración, es completamente gratuita, pero los participantes deben inscribirse previamente a través de la Agafi, en el número de teléfono 650 261 738, habilitado para ello.

Tras este taller, la Concejalía programa otras dos sesiones sobre diferentes aplicaciones prácticas para tratar de sobrellevar estas dolencias, que irá informando de forma gradual. Núñez anima así a los vecinos que sufran de estas enfermedades y a familiares a participar en estos talleres, que buscan mejorar y tener un impacto positivo en su día a día.