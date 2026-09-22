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Cambados

Los pequeños se ponen en la piel de artistas de circo

A. Louro
22/09/2026 21:43
Algunos de los participantes en la actividad
Algunos de los participantes en la actividad
Gonzalo Salgado
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‘Circus Nova’, la compañía que impartirá la escuela circense de Cambados, ofreció esta tarde una jornada de puertas abiertas en el Salón Peña, donde pequeños y mayores pudieron probar las distintas disciplinas en las que se formará al medio centenar de participantes que, como máximo, oferta la actividad. La actividad arrancará a partir del próximo 6 de octubre y se desarrollará de forma semanal, cada martes, de 18 a 22 horas, en sesiones de hora y media, divididas en grupos de edad. Los interesados pueden anotarse en el número 660 701 380.

Brandan Corredoira y Fátima Cacheda impartirán las sesiones formativas

Peña se transforma en una escuela de circo: aprender el oficio de malabarista o trapecista ya es posible en Cambados

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