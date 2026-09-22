Los pequeños se ponen en la piel de artistas de circo

Algunos de los participantes en la actividad Gonzalo Salgado

‘Circus Nova’, la compañía que impartirá la escuela circense de Cambados, ofreció esta tarde una jornada de puertas abiertas en el Salón Peña, donde pequeños y mayores pudieron probar las distintas disciplinas en las que se formará al medio centenar de participantes que, como máximo, oferta la actividad. La actividad arrancará a partir del próximo 6 de octubre y se desarrollará de forma semanal, cada martes, de 18 a 22 horas, en sesiones de hora y media, divididas en grupos de edad. Los interesados pueden anotarse en el número 660 701 380.