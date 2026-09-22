La Xunta recurre el informe del Ministerio que sostiene la declaración de zona vulnerable a nitratos a O Salnés

Un tractor sulfatando en una finca de Castrelo Gonzalo Salgado

La Consellería de Medio Rural recibió este mes de septiembre el borrador del informe definitivo sobre presiones e impactos del Ministerio para la Transcición Ecológica y el Reto Demográfico para determinar las aguas afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario. Un informe decisivo para la declaración de las zonas vulnerables a contaminación por nitratos, en las que la propuesta original incluía a Cambados, Vilanova, Meis y Ribadumia. Sin embargo, la Xunta ha remitido alegaciones sobre este documento, ya que considera que en diez de los puntos (entre los que sitúa a O Salnés) “a información incorporada polo Ministerio non é concluínte sobre esa orixe agraria”.

Así pues, el gobierno gallego considera que “non queda claramente demostrado que a afección está causada por nitratos procedentes de fontes agrarias nuns niveis que xustifiquen as consecuencias legais previstas”. Por ello, en el documento remitido el pasado lunes al Ministerio, Medio Rural argumentó que “a análise de presións e impactos agrarios debe ser o suficientemente concluínte para que quede acreditada a orixe agraria da contaminación”.

La Xunta vuelve así a atrasar la declaración de O Salnés como zona vulnerable, tras anunciar ya a principios de 2025 la intención de hacerlo. Su condición, ante las dudas del sector y también expresadas por concellos como Cambados, era ratificar que esta contaminación de las masas de agua tuviese una fuente agraria y no otras causas, como por ejemplo el saneamiento; algo que el gobierno gallego no ve todavía acreditado.

Actualización del decreto

Con todo, Medio Rural ha decidido actualizar el decreto por el que se determinan las actuaciones dirigidas a reducir la contaminación producida por nitratos procedientes de fuentes agrarias en Galicia. Así, el proyecto contempla como medida provisional una moratoria específica para la tramitación y concesión de nuevas licencias y autorizaciones para la instalación de las explotaciones ganaderas de porcino, bovino o avícola, así como para ampliar la capacidad de las existentes, en las superficies cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario en la cuenca del río Limia.

La proclamación de dichas zonas busca adaptarse a la normativa europea, provocando restricciones legales en el uso de abonos orgánicos o en la aplicación de los productos fitosanitarios e incrementando las exigencias burocráticas toda vez que la Xunta ya ha redactado el plan de buenos usos para reducir la contaminación de nitratos en las zonas que se declaren como vulnerables.

Este último informe del Ministerio llega tras los análisis realizados en 2022, en los que O Salnés arrojaba valores por encima del límite de 37,5 miligramos por litro en aguas subterráneas y también se marcaron puntos costeros con contaminación por nitratos y que llevó a su consideración como zona vulnerable.