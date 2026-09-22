Cerca de 300 fincas sin limpiar en Cambados son de dueño desconocido o ilocalizable

O obxectivo é previr e reducir os incendios forestais, como este acontecido na comarca Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados envió el pasado mes de agosto 865 notificaciones a responsables de parcelas próximas a viviendas que incumplen las obligaciones de gestión de la biomasa, después de las inspecciones realizadas por Seaga en las fajas secundarias de los núcleos rurales. Muchas de ellas ya se han limpiados y otras han solicitado una ampliación del plazo ofrecido. Sin embargo, más de un centenar han sido devueltas al no poder localizar o su titular. A estas habrá que sumar otras doscientas que no se han podido identificar al dueño y que no se pudieron notificar con las 800 anteriores. Por ello, la administración publicará en el DOG, en los próximos quince días, la obligatoriedad de gestión de biomasa en estas fincas, bajo importantes penas de sanción.

Las personas responsables de las parcelas dispondrán de un plazo máximo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para cumplir voluntariamente con las obligaciones de limpieza. Además, deberán comunicar al Ayuntamiento el inicio y la finalización de los trabajos, con el fin de que quede constancia de su cumplimiento. Se trata de una labor fundamental en la prevención de incendios forestales.