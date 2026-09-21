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Cambados

Subastan un ático de 53 metros cuadrados en la Avenida de Galicia valorado en 147.605 euros

A. Louro
21/09/2026 20:24
Juzgados de Cambados
Juzgados de Cambados
Gonzalo Salgado
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El portal del Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de un piso ubicado en la céntrica Avenida de Galicia, en Cambados, sin puja mínima y que está valorado en un precio de 147.605 euros. Se trata de un ático con una superficie útil de poco más de 53 metros cuadrados, que sale a subasta por una ejecución hipotecaria para recuperar unos 115.000 euros que se adeudan a una entidad bancaria.

La vivienda está distribuida en cocina, salón-comedor, distribuidor, un dormitorio, un baño, dos trasteros y terraza. Además, cuenta con plaza de garaje, con una superficie de 13,55 metros cuadrados.

La subasta no cuenta con puja mínima ni con tramos entre pujas y las personas que quieran acceder deben presentar un depósito de 14.760,50 euros, según recoge el BOE.

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