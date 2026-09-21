Subastan un ático de 53 metros cuadrados en la Avenida de Galicia valorado en 147.605 euros

Juzgados de Cambados Gonzalo Salgado

El portal del Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de un piso ubicado en la céntrica Avenida de Galicia, en Cambados, sin puja mínima y que está valorado en un precio de 147.605 euros. Se trata de un ático con una superficie útil de poco más de 53 metros cuadrados, que sale a subasta por una ejecución hipotecaria para recuperar unos 115.000 euros que se adeudan a una entidad bancaria.

La vivienda está distribuida en cocina, salón-comedor, distribuidor, un dormitorio, un baño, dos trasteros y terraza. Además, cuenta con plaza de garaje, con una superficie de 13,55 metros cuadrados.

La subasta no cuenta con puja mínima ni con tramos entre pujas y las personas que quieran acceder deben presentar un depósito de 14.760,50 euros, según recoge el BOE.