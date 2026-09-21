Peña se transforma en una escuela de circo: aprender el oficio de malabarista o trapecista ya es posible en Cambados

Brandan Corredoira y Fátima Cacheda impartirán las sesiones formativas Aitana Vidal

La compañía ‘Circus Nova’, en colaboración con la Concejalía de Cultura, pondrá en marcha el próximo mes de octubre la escuela municipal de circo de Cambados, un espacio en el que los pequeños —y los grandes, también— tendrán la oportunidad de iniciarse en el mundo clown. “O circo non é só unha disciplina, senón que hai que ter un control mental, físico e emocional, é compañerismo, tolerancia a frustración...” Así lo explica Brandan Corredoira (Mr. Brandan como nombre artístico), que, junto a la sanxenxina Fátima Cacheda, impartirá la formación circense con la intención de “crear cultura de circo” en O Salnés y de trasladar los valores que la acompañan.

En cuanto a las disciplinas, la escuela incluye la formación en acrobacias, malabares, equilibrios en rulo, funambulismo, pole dance, telas aéreas, aro aéreo o straps, entre otras modalidades circenses. De hecho, las personas interesadas podrán acercarse mañana al Salón Peña, donde, a partir de las 18:30 horas, Circus Nova realizará una jornada de puertas abiertas, en la que realizarán una exhibición de circo y en la que los participantes podrán probar las disciplinas. Será una primera prueba de contacto, pero también para recoger inscripciones en persona, aunque también se puede solicitar información a través del número de teléfono 660 701 380. Las plazas son limitadas, y la iniciativa cuenta ya con una veintena de anotados.

Con respecto al precio, son 35 euros al mes y las clases se desarrollarán los martes, a partir del 6 de octubre, en el Salón José Peña, con una hora y media semanal de actividades, en grupos por edades, siempre mayores de cinco años.

Puertas abiertas

Así pues, mañana ‘Circus Nova’ realizará una pequeña exhibición de circo, pero la jornada servirá también para presentar en qué consistirá su escuela circense. “Nós vimos aquí a intentar que a xente veña a gozar do mundo do circo desde dentro, o descubran e que podan namorarse del”, pero también para inculcar sus valores: “o traballo en equipo”, pero también a enseñar “aos nenos que son capaces, xa que hoxe en día vemos que o ven todo como moi imposible”. “Queremos que teñan esa motivación, que salgan da clase e digan aos seus pais: son capaz”.

Cualquiera es apto para hacer circo, asegura Corredoira. “Todo se gaña, hai xente que leva máis tempo, máis ou menos entreno, frustración ou problema, pero ao final todos podemos chegar, só hai que ter gañas e, obviamente, que che guste, pero para iso hai que probalo aquí”.

Las clases serán por las tardes, de 18 a 22 horas, en sesiones de hora y media, divididas en grupos de diez a doce alumnos, según su edad. La idea es poder ir rotando en cada sesión en distintas disciplinas circenses para que los participantes prueben todas las modalidades. La idea es que al finalizar el curso poder realizar un espectáculo entre todos, “con traxes, maquillaxe, vestiario, músicos... con un show máis parecido ao circo”.

Explica Brandan Corredoira que cuando él comenzó en el mundo del circo, a los quince años, “non encontrei un sitio onde podía facer isto” y de aí surgió su idea por promover una actividad de iniciación a las disciplinas circenses: “É moi necesario, a parte de ensinar o mundo do circo, para crear cultura e crear artistas”.