Cambados llevará al Pleno eliminar tasas y actualizar el agua y saneamiento según el IPC

El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ha convocado el Pleno ordinario de septiembre, en el que el PP llevará una moción para reprobar al alcalde, Samuel Lago, por la convocatoria de la sesión de los festivos. Sin embargo, en el orden del día figurarán también otras cuestiones relativas a la actualización o recorte de tasas municipales. En el caso de los impuestos por ocupación de vuelo, el gobierno local quiere eliminar dos de los tres tipos. Se trata de un tipo de tributo que grava el aprovechamiento especial o la utilización privativa del espacio aéreo sobre las vías públicas, como pueden ser los balcones, las terrazas cerradas o miradores, además de cables de tendidos eléctricos o grúas de construcción, entre otros.

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En este sentido, el Concello eliminará dos de estas tres tipologías de esta tasa municipal, mientras que la tercera, que actualmente se tributa semestralmente, pasará a ser anual. El alcalde, Samuel Lago, explica que esto viene motivado a que la recaudación es “moi pequena” y que incluso no suple los gastos de tramitación.

Por otra parte, el gobierno local llevará también al Pleno una actualización de las tasas de alcantarillado y del agua potable conforme el IPC. Se trata de una exigencia del contrato con las concesionarias del servicio, que debe adaptarse cada año.

Por último, también elevarán a la Corporación un acuerdo de gobierno instando al Sergas y al 061 a mantener la base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés, al mismo tiempo que reforzar con otra unidad el sur de la comarca durante la temporada estival, de mayor población.