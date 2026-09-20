El festival Desfoga regresa a Cambados en octubre y anuncia los primeros nombres

La pasada edición contó con una actividad de lucha libre y cabaret Mónica Ferreirós

El Festival Desfoga de Cambados regresará en octubre, del 8 al 10, con una nueva edición de reivindicación de los derechos Lgbtiqa+ a través del teatro, danza, pintura o música, entre otras disciplinas y diferentes proyecto. “A través da lingua, o corpo e a historia”, pondrá el foco “na memoria da opresión histórica e na xenealoxía revirada da nosa terra, compartindo estas formas de estar e de nomearnos”. Así lo explican desde la organización del festival en sus redes sociales, donde ya han realizado un pequeño adelanto de los primeros nombres.

Así pues, entre los nombres que formarán parte de la programación están los de Cata Ukelele, con más de una década recorriendo Galicia con sus monólogos; la “drag pandereteira Meiga-i; un concierto de raze, artista multidisciplinar queer viguesa; el músico, actor y bailarín Marcelo Dodobre; Petra Porter, con un espectáculo teatral; Eva Comesaña y Alejandra Balboa, con un show de danza; la artista Elara Elvira; o Elena Franesqui (ruta teatralizada), según avanzó la organización.

Así pues, la cita cambadesa con las artes vivas volverá el segundo fin de semana del próximo mes de octubre con las bases de la “empatía, memoria e divulgación para situarnos na vila, na historia e no corpo”. El festival renueva así su compromiso “cunha programación de pezas escénicas inclasificables para cuestionar os poderes establecidos” y anuncia que irá ofreciendo más información de cada evento de forma gradual.

Cabe recordar que el pasado año la organización apostó por trasladar la actividad en distintos escenarios, como la Cultural, Krazzy Kray y en el auditorio de A Xuventude. Organizado por la Compañía de Teatro Caracol, el festival Desfoga se ha consolidado ya en parte de la programación cultural de Cambados y uno de los eventos referentes sobre la reivindicación y visibilización del colectivo Lgbtiqa+.