Cambados cerró 2025 con un superávit de 713.460 euros y contención de gastos por el plan financiero

El alcalde, Samuel Lago, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

Cambados aprovechó el polémico Pleno extraordinario de los festivos para sacar también adelante la cuenta general de 2025, que finalmente se aprobó con los votos favorables de los tres grupos del gobierno —PSOE, Somos y BNG—, la abstención de Pode y el voto en contra de los dos concejales populares que asistieron a la sesión. Una cuenta que ejemplifica la línea de estos dos últimos ejercicios desde la aprobación del plan económico-financiero, centrada en la contención del gasto para la recuperación de la estabilidad presupuestaria, alcanzada en 2025, con un superávit de 713.450 euros al cierre del ejercicio y un remanente de tesorería de 607.357 euros, utilizado este año para el pago de facturas pendientes.

Y es que esta cuestión es una de las asignaturas pendientes. Al cierre del pasado ejercicio el Periodo Medio de Pago (PMP) a Proveedores se situaba en 90,83 días, sin embargo, en el segundo trimestre del año, según datos del Ministerio de Hacienda, la cifra ascendió hasta los 123,42 días, superando ampliamente el límite legal, fijado por la administración general en un máximo de treinta días.

No obstante, como había avanzado ya meses antes el alcalde, Samuel Lago, la cuenta de 2025 evidencia el cumplimiento del plan financiero-económico para revertir la situación delicada de las cuentas a cierre de 2024, que se saldó con un déficit de 629.000 euros e incumpliendo la regla de gasto. Precisamente la contención de estos gastos se pudo observar ya en la cuenta del último ejercicio, donde se redujo en 266.214,59 euros, con respecto a 2024, situando el gasto por habitante en 840,20 euros. Una contención que se hará más evidente en el presente curso, ya que el Presupuesto de 2026, aprobado en junio, incluye importantes recortes en aquellas partidas de libre disposición.

Con respecto a los ingresos, aumentaron también de forma exponencial en 2025 con respecto al pasado año, en cerca de 860.000 euros. Un aumento que se puede observar también en las inversiones reales, que subieron en más de 65.000 euros. De hecho, el esfuerzo inversor creció hasta el 7,03%, mientras que en 2024 apenas superaba el 6,3%. Un crecimiento, sin embargo, que sigue sin llegar a las cifras que manejan otros municipios medianos y que vuelve a evidenciar el peso que tienen los gastos corrientes en las arcas municipales.

Situación que llevó al gobierno local a poner sobre la mesa el debate de la necesidad de una actualización del IBI, finalmente frustrada ante la negativa de los populares y al exsocio de Pode a aprobar la medida, abocando al Concello a emprender una contención de los gastos. Cabe recordar que Cambados es el concello por rango de población con menor presión fiscal de Galicia, con unos 330,64 euros por habitante, con datos del pasado ejercicio de 2025.