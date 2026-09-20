Cambados celebrará las Angustias con colchonetas para los más pequeños, procesión y verbena

Una procesión anterior DA

El barrio de Triana se vestirá de fiesta el primer fin de semana de octubre para honrar a Nosa Señora das Angustias y la cofradía ya tiene listos los preparativos e iniciará la novena a partir de este mismo miércoles, día 23. En cuanto al programa lúdico, comenzará el sábado 3 con una gran tirada de fuegos anunciando la fiesta y alborada por los lugares de costumbre con los grupos de gaitas Os Faíscas y Os Xeitosiños. Por la tarde, a las 17 horas, no faltará la animación con una charanga y colchonetas para los más pequeños en la Praza de San Gregorio.

La iglesia de San Benito de Fefiñáns acogerá a las seis la misa en honor a San Xoaquín, Santa Ana y San Xosé, además de por los difuntos y cofrades fallecidos. Ya por la noche, la verbena correrá a cargo por el Dúo Prisma y el DJ JJ Compota y no faltará el chocolate y la rosca.

El domingo 4, no obstante, será el día grande, con alborada con los grupos Os Faíscas, Os Xeitosiños y Volandeira, por la mañana, y sesión vermú en la Praza de San Gregorio con el Trío Arena y reparto de callos. La misa cantada será a las 18:30, en la iglesia de San Benito, seguida de la procesión por los sitios de costumbre. A su conclusión, en la carpa no faltará el reparto de “boliños preñados” y verbena de la mano del Trío Arena.