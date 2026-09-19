Familiares y amigos mantienen vivo el recuerdo de Jonathan Señoráns y piden justicia: "Vamos a luchar por él"

Decenas de personas se concentraron frente a la comisaría de la Policía Nacional D.A.

Hace tres meses que Jonathan Señoráns Trigo, un vecino de 31 años de Corvillón, fallecía por el disparo de un policía de la UIP durante una redada antidroga en su domicilio. Hoy, familiares y amigos del cambadés se volvieron a movilizar, esta vez frente a la comisaría de la Policía Nacional en Vilagarcía, para pedir justicia. Por el momento, lamenta la novia del fallecido, Laura Vázquez, "nadie se ha puesto en contacto con nosotros" y desconocen si hay avances en la investigación que encabeza la Guardia Civil por el suceso.

Se trata de la segunda concentración que el entorno más cercano de Jonathan realiza, tras haberse movilizado también el pasado mes de julio frente al Concello de Cambados. No serán estas, sin embargo, las únicas, ya que la idea es concentrarse cada mes para poner de manifiesto "que no nos olvidamos, que vamos a luchar por él", reafirmó este mediodía Vázquez. El reclamo unánime de los presentes no es otro que el de que se esclarezca qué ocurrió exactamente la mañana de su fallecimiento. "Iremos a Cambados, Vilagarcía o Pontevedra, donde haga falta para que nos escuchen", sentenció su pareja.

"Seguimos sin respuestas de ningún tipo", lamentó Vázquez, que reconoció que la familia sigue "sin asimilar nada todavía de lo que ha pasado y sin entender" la muerte de Jonathan. Cabe recordar que su entorno sostiene desde el día de los hechos que el joven cambadés se encontraba desarmado cuando recibió el disparo que acabó con su vida, por lo que espera que las pesquisas de la Guardia Civil arrojen luz.

"Justicia para Jonathan", "Tenemos derecho a la verdad" o "No murió, lo mataron", eran algunas de las frases que se podían leer esta mañana en los carteles de los movilizados frente a la Comisaría de la Policía Nacional vilagarciana. Junto a estas consignas, muchos de ellos también portaban flores en recuerdo de Jonathan, para el que una vez más su familia y amigos piden justicia.