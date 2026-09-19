Cambados remite a Política Social su adhesión al convenio para la futura residencia

Samuel Lago, alcalde de Cambados, en un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ha remitido oficialmente su interés de adherirse al convenio ofrecido por la Consellería de Política Social para la construcción de una futura residencia de ancianos en el municipio. Será un centro “satélite” a otro que se construirá en Sanxenxo y que tendrá un centenar de plazas. Así, la administración local manifestó al gobierno gallego su disposición a facilitar una parcela para la implantación del equipamiento y se comprometió a garantizar su cesión a la Xunta en un plazo máximo de un año.

No obstante, y con el objetivo de poder avanzar “coa maior axilidade e seguridade xurídica posibles”, el Concello solicitó a Política Social que “comunique as características, dimensións e demais condicións técnicas e funcionais que deberá reunir a residencia proxectada, así como os requisitos urbanísticos, patrimoniais, xurídicos e de calquera outra natureza que deberá cumplir a parcela necesaria”. Una información, destacaron desde el gobierno local, “especialmente necesaria para que o Concello poida proceder á identificación e selección da parcela máis adecuada, garantindo desde o inicio a súa compatibilidade coas necesidades do proxecto e coas condicións esixibles para a súa posterior execución”.

Cabe recordar que el Concello ya ha echado un ojo a los terrenos disponibles en el municipio que pudieran ser susceptibles para acoger el futuro geriátrico. Así, ya tendría miradas dos parcelas en Oubiña y en Tragove que parecen encajar con los criterios, aunque se mantiene abierto a alternativas. De hecho, asociaciones como O Batuqueiro ya han anunciado su intención de proponer solares disponibles en Vilariño que podrían adaptarse también a las características necesarias.

Por ello, el Concello de Cambados solicita también a la Xunta poder acogerse a su “apoio e asesoramento” durante el proceso de identificación, selección y puesta a disposición de la parcela, “e manifestamos a nosa plena disposición para manter a interlocución necesaria coa Consellería para facer posible a implantación desta infraestrutura no noso municipio”, señala el alcalde, Samuel Lago, en la comunicación remitida el pasado viernes a la Consellería de Política Social.

Así pues, el Ayuntamiento cumple con el plazo de un mes señalado por la Xunta para manifestar su interés de adherirse a este convenio, que una vez ratificado iniciará la cuenta atrás de un año para la puesta a disposición de la parcela elegida. Con ello, la Xunta cumplirá con una demanda histórica en Cambados, que ha copado el debate político, especialmente, tras el cierre del asilo del Pazo de Montesacro, vendido a un grupo inversor. Con ello, Cambados se quedaba sin plazas residenciales, pero con este proyecto espera recuperar, al menos, una treintena.

Fole anuncia el apoyo del PP a la tramitación del asilo al temer discrepancias en el tripartito

El Partido Popular votará en Pleno a favor de toda la tramitación administrativa y de la consecución de la parcela para la construcción de la residencia. Así lo aseguró su portavoz, Sabela Fole, en aras de garantizar su aprobar al atisbar ciertas discrepancias en el tripartito, después de que el BNG expresa sus dudas por el modelo de colaboración público-privada que quiere implantar la Xunta de Galicia.

“Mantemos rotas as relacións cun goberno antidemocrático pero, por responsabilidade cos veciños e porque nos custou moito traballo que este centro veña ao noso concello, imos votar a favor no pleno de todas as cuestións relativas á residencia”, afirmó Fole. Una cuestión, añadió, de “responsabilidade” para garantizar la mayoría. “O Bloque xa cuestionou o modelo de xestión de residencia proxectado pola Xunta, solicitou a documentación no Parlamento para argumentar a súa oposición e, no Concello, no seo da comisión, votou en contra dunha moción “branca” do PP na que se pide que se cumprimenten os trámites para que a residencia se constrúa no noso concello”, advirtió Fole.