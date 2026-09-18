Patrica Buxán, Premio Plácido Castro pola tradución de ‘Un cuarto propio’, de Virginia Woolf
A estradense Patricia Buxán Castro é a gañadora da XXIV edición do Premio de Tradución Plácido Castro, pola súa versión galega de ‘Un cuarto propio’, de Virginia Woolf, publicado pola editorial Aira. Así o decidiron os membros do xurado, reunidos o pasado 12 de setembro en Cambados. O galardón, dotado con 3.000 euros, conta ademais cun ciploma e unha peza escultórica denominada ‘Babelino’, deseñada expresamente para o concurso por Xaquín Chaves.
O obxectivo deste premio é destacar a calidade das traducións de obras clásicas da literatura universal e doutras obras de notable calidade, nunha iniciativa que pretende a un tempo colaborar no proceso de normalización da lingua do país e contribuír a enriquece-lo universo literario galego.
Así, desde o curado quixeron detacar a súa “satisfacción” polo nivel das traducións presentadas e, no caso da gañadora, puxeron en valor a súa excelencia por “recrear as peculiaridades da escrita da autora, a riqueza lingüística empregada e o ritmo conseguido”, ademais de ser quen de trasladar o estilo ensaístico-literario da obra orixinal ao galego, cunha escolla léxica e sintáctica axeitada. Así, mesmo, destacaron o “excelente traballo” de documentación, especialmente, nos paratextos.