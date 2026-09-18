Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Patrica Buxán, Premio Plácido Castro pola tradución de ‘Un cuarto propio’, de Virginia Woolf

Redacción Cambados
18/09/2026 21:01
Imaxe de arquivo da tradutora estradense
Imaxe de arquivo da tradutora estradense
Universidade de Vigo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A estradense Patricia Buxán Castro é a gañadora da XXIV edición do Premio de Tradución Plácido Castro, pola súa versión galega de ‘Un cuarto propio’, de Virginia Woolf, publicado pola editorial Aira. Así o decidiron os membros do xurado, reunidos o pasado 12 de setembro en Cambados. O galardón, dotado con 3.000 euros, conta ademais cun ciploma e unha peza escultórica denominada ‘Babelino’, deseñada expresamente para o concurso por Xaquín Chaves.

O obxectivo deste premio é destacar a calidade das traducións de obras clásicas da literatura universal e doutras obras de notable calidade, nunha iniciativa que pretende a un tempo colaborar no proceso de normalización da lingua do país e contribuír a enriquece-lo universo literario galego.

Así, desde o curado quixeron detacar a súa “satisfacción” polo nivel das traducións presentadas e, no caso da gañadora, puxeron en valor a súa excelencia por “recrear as peculiaridades da escrita da autora, a riqueza lingüística empregada e o ritmo conseguido”, ademais de ser quen de trasladar o estilo ensaístico-literario da obra orixinal ao galego, cunha escolla léxica e sintáctica axeitada. Así, mesmo, destacaron o “excelente traballo” de documentación, especialmente, nos paratextos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620