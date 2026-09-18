Paco & Lola combina música, vino y solidaridad con un concierto de Dani Cornes, desde Castrelo

Dani Cornes, cantante de O Grove Cedida

La bodega Paco & Lola volverá a maridar música y vio el próximo domingo 27 de septiembre en una nueva cita solidaria de ‘Son & Sal’, un ciclo de conciertos con fines benéficos y en espacios singulares. En este caso, el protagonista será Dani Cornes, que deleitará con su música en la Fundación Mano Paz de Arte Contemporáneo, en la parroquia cambadesa de Castrelo.

Una tarde para disfrutar de la música, del vino y de un entorno muy especial, pero también para sumar por una buena causa, ya que todo lo recaudado con la venta de entradas será destinado al Banco de Alimentos Rías Baixas. Además, el voluntariado de la entidad benéfica estará presente en elr ecinto para recoger alimentos no perecederos de todas aquellas personas que quieran colaborar un poco más.

Las entradas pueden adquirirse en la web de la bodega (pacolola.com) por un precio de 15 euros por persona y se puee solicitar más información a través del correo electrónico enoturismo@pacolola.com. La apertura de las puertas será a las 18:30 horas y el concierto arrancará a partir de las siete de la tarde, en el que el artista grovense.