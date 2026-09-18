Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Paco & Lola combina música, vino y solidaridad con un concierto de Dani Cornes, desde Castrelo

A. Louro
18/09/2026 20:58
Dani Cornes, cantante de O Grove
Dani Cornes, cantante de O Grove
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La bodega Paco & Lola volverá a maridar música y vio el próximo domingo 27 de septiembre en una nueva cita solidaria de ‘Son & Sal’, un ciclo de conciertos con fines benéficos y en espacios singulares. En este caso, el protagonista será Dani Cornes, que deleitará con su música en la Fundación Mano Paz de Arte Contemporáneo, en la parroquia cambadesa de Castrelo.

Una tarde para disfrutar de la música, del vino y de un entorno muy especial, pero también para sumar por una buena causa, ya que todo lo recaudado con la venta de entradas será destinado al Banco de Alimentos Rías Baixas. Además, el voluntariado de la entidad benéfica estará presente en elr ecinto para recoger alimentos no perecederos de todas aquellas personas que quieran colaborar un poco más.

Las entradas pueden adquirirse en la web de la bodega (pacolola.com) por un precio de 15 euros por persona y se puee solicitar más información a través del correo electrónico enoturismo@pacolola.com. La apertura de las puertas será a las 18:30 horas y el concierto arrancará a partir de las siete de la tarde, en el que el artista grovense.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620