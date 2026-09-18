O Batuqueiro propone tres parcelas en Vilariño que reunirían los requisitos para la residencia

El cierre del asilo del Pazo de Montesacro dejó a Cambados sin plazas residenciales Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados estudia ya, a la espera de conocer las condiciones de la Xunta, qué parcela sería la idónea para la construcción de la futura residencia, ya anunciada desde el gobierno gallego. Dos solares en Oubiña y Tragove son, por el momento, los favoritos, pero desde el ejecutivo local se abren a otras alternativas, según confirmaba esta misma semana el alcalde, Samuel Lago. Alternativas que están dispuestos a ofrecer desde la asociación de vecinos O Batuqueiro, que señala hasta tres parcelas que podrían reunir los requisitos en Vilariño.

Dos parcelas de Oubiña y Tragove son las favoritas para la nueva residencia de Cambados Más información

“Ben comunicadas, con bo acceso e boa superficie”, apunta el presidente de la entidad vecinal, Ricardo López, que indica la intención de la asociación de “aportar ideas” que puedan contribuir “a unha pronta solución a este necesario proxecto para a veciñanza” de Cambados. Así, ve como “idóneos” los tres terrenos de Vilariño que pretende presentar para que el Concello estudie su viabilidad, en caso de ser más accesibles para su compra que los de Tragove y Oubiña, ya en el radar del Ayuntamiento desde hace meses.

Así, López subraya la importancia de un proyecto fundamental para el cuidado de las personas mayores dependientes en un contexto en que “a sociedade e as zonas rurais van encamiñadas nesa dirección”. También desde la asociación, recalca, se organizan numerosas actividades para la tercera edad.

Local de la tercera edad

De hecho, uno de los objetivos de O Batuqueiro pasa por consolidar el local de la Unitaria de Cobas de Lobos como un referentes para la tercera edad en la parroquia, ya que allí se concentran distintas actividades. Sin embargo, precisa de una reforma, tanto de limpieza exterior y acondicionamiento como de accesibilidad, en cuanto al ancho de las puertas como de los baños del local.

Es una de las principales demandas de la dirección, recientemente elegida hace poco más de un mes, pero no la única. En este sentido, el muro de contención de la Unitaria de O Sineiro sigue preocupando mucho. El Concello lo apuntaló por riesgo de derrumbe ante las importantes fisuras que presenta, pero todavía sigue analizando la viabilidad de su arreglo. “É un perigo para a seguridade vial”, advierte López, que clama por una “urxente reparación” que asegure el muro.

La reparación del muro de la unitaria de O Sineiro, pendiente de una evaluación profunda por una empresa especializada Más información

Demandas que no se materializan a tiempo

Desde la asociación advierten que en la parroquia hay una “sensación de abandono”, especialmente por el estado de limpieza de los márgenes de los viales. Precisamente la roza y limpieza antes de la vendimia fue una de las primeras peticiones que desde la nueva directiva realizaron a los representantes políticos —con los que ha emprendido una ronda de contactos—, aunque sin resultados. La maleza, denuncian, sigue campando a sus anchas. Tampoco han obtenido de momento resultados a sus quejas por el estado de las marquesinas, “semiabandonadas, con cristales rotos e nun mal estado”, que continúan igual en el inicio de curso pese a las recurrentes quejas de la entidad vecinal.