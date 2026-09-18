El IES Francisco Asorey convoca el certamen ‘Cambados Mar de Letras’, dotado con 750 euros en premios

Entrega de los premios de la anterior edición del concurso Gonzalo Salgado

El IES Francisco Asorey, con el patrocinio del Concello, convocó este mes de septiembre la novena edición del certamen literario ‘Cambados, Mar de Letras’, dirigido a alumnos de los centros educativos de Galicia, que estén cursando estudios de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. El concurso estará dotado con 750 euros, repartidos en dos premios (un primero y un áccesit) en las dos modalidades: poesía y relato corto.

En cuanto a la modalidad de poesía, contará con una extensión máxima de 100 versos, en un único o varios poemas. Sobre el relato corto, con una extensión comprendida entre tres y seis folios, de tema libre, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Las obras deberán ser originales, inéditas y escritas en gallego. Deberán enviarse cuatro copias en papel y una en forma digital en un CD o pendrive. En ellos figurará el título y el pseudónimo del autor. Además, los originales irán acompañados de un sobre cerrado que tendrá en su interior el nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, correo, fotocopia del DNI, centro y curso, mientras que en el exterior del sobre solo figurará el pseudónimo y el título de la obra.

El plazo de presentación se mantiene abierto hasta, como límite, el 30 de octubre. Las obras premiadas y seleccionadas serán publicados en un libro editado por el IES Francisco Asorey y el Concello de Cambados, en la colección Edicións do Serrido.