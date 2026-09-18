Convocan una concentración frente a la comisaría de Vilagarcía para pedir justicia para Jonathan Señoráns

Asistentes a la concentración del pasado mes de julio frente al Concello de Cambados Aitana Vidal

Familiares y amigos de Jonathan Señoráns Trigo —el vecino de Corvillón fallecido el pasado mes de junio durante una redada antidroga en su domicilio por el disparo de un policía de la UIP— han convocado una nueva concentración pacífica para reclamar justicia y que se esclarezca qué ocurrió exactamente la mañana de su fallecimiento. En este caso, la movilización será en la jornada de mañana, a mediodía, frente a la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía.

Jonathan, de 31 años, murió tras recibir un disparo durante un registro antidroga realizado en su domicilio. Los hechos ocurrieron durante un amplio dispositivo relacionado con la operación Logan, que se saldó con un total de 18 detenidos y numerosos registros en la comarca, en Vigo y en la Comunidad de Madrid.

Desde entonces, su entorno sostiene que el joven cambadés se encontraba desarmado cuando recibió el disparo, por lo que reclaman que se determine con precisión lo que realmente ocurrió durante aquel registro que acabó en tragedia. Tras lo sucedo, la Guardia Civil asumió la investigación del suceso, aunque los familiares llevan un tiempo denunciando falta de respuestas e información del proceso.

Anteriores movilizaciones

No es la primera concentración que encabezan familiares y amigos de Jonathan, que ya se movilizaron el pasado mes de julio frente al Concello de Cambados para que su muerte no cayera en el olvido y exigir explicaciones por lo ocurrido, tanto de en qué circunstancia se produjo el disparo como por la actuación posterior. De hecho, en la anterior concentración los familiares denunciaban que a Jonathan “lo dejaron morir” y criticaron la ausencia de contacto por parte de las administraciones para explicar lo sucedido.