Cambados proyecta una ordenanza de bienestar animal con multas desde los 500 euros

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, en una campaña de concienciación anterior DA

El Concello de Cambados ha recuperado el proyecto de creación de su primera ordenanza municipal para la protección, bienestar y tenencia responsable de animales de compañía. Una normativa con la que se pretende ofrecer un marco municipal claro, operativo y coherente con la normativa superior, reservando a la administración local la regulación de la convivencia urbana, espacios públicos, recogida y protección municipal, colonias felinas y el ejercicio de las potestades de inspección y sanción dentro de su ámbito competencial.

Con ello se retoma una ordenanza que ya quería aprobarse en 2023, cuyo borrador ha tenido que modificarse para adaptarse a la ley estatal de bienestar animal, aprobada ese mismo año. Así, el gobierno local cuenta ya con el documento redactado, que remitirá ahora al Refugio de Animales para que “dé o seu visto bo e faga as súas aportacións”, así como volverá a exponer al público el documento ya ultimado para su posterior aprobación.

Un documento que se alinea con la Ley de Bienestar Animal y fija sanciones que parten de los 500 euros, en caso de ser leves, y que pueden ascender en casos graves a los 200.000 euros. Así, además de las cuestiones ya recogidas en las normativas estatal y autonómica, la ordenanza prohibe cuestiones básicas tales como el maltrato, dar una educación agresiva a los animales, el abandono o mantenerlos en malas condiciones, la organización de peleas, una modificación corporal del animal con finalidad estética, el sacrificio fuera de los supuestos legales, el abandono de cadáveres de animales en la vía pública o contenedores o cualquier acción que dificulte o impida la gestión de las colonias felinas, muchas veces objeto de sabotajes, como es el caso de la de Santa Mariña. También otras más detalladas, como mantenerlos dentro de un coche con altas temperaturas o de forma habitual en espacios de dimensiones “incompatibles co seu benestar”, como balcones, terrazas o patios de luces, así como permanentemente atados.

En cuanto a las vías y espacios públicos, los perros deberán circular mediante correa o sistema de sujeción adecuado, salvo en los espacios específicamente habilitados. Además, la persona responsable deberá impedir que el animal se aproxime a otras personas o animales cuando haya riesgo o pueda generar molestia.

Con respecto al acceso de animales de compañía en los establecimientos privados, se regirá por la ley estatal de bienestar animal, de forma que aquellos locales que no los admitan deberán señalizarlo de forma visible cuando así o exija la normativa, ya que de lo contrario siempre será accesible. En cualquier caso, los perros de asistencia gozarán de los derechos de acceso reconocidos por su normativa específica. Por último, entre las prohibiciones también destaca la prohibición del uso de animales como premio, recompensa o reclamo.

Excrementos caninos

En cuanto a la recogida de excrementos, los propietarios los deberán recoger de forma inmedianta de la vía pública, parques, jardines y demás espacios de uso público, utilizando bolsas y depositándolos en los contenedores correspondientes. Además, deberán evitarse las micciones sobre fachadas, puertas, escaparates, mobiliarios urbano, monumentos, fuentes, juegos infantiles y otros elementos. Así, cuando se produzca una micción, la persona responsable deberá limpiar con agua o producto biodegradable la zona. En caso contrario, las personas se enfrentarán a sanciones.

Algo sobre lo que el Concello tratará de concienciar el próximo mes con una campaña, que pivotará precisamente sobre tres ejes: la aplicación de la ordenanza, el reparto de materiales y expendedores de bolsas y la creación de un pequeño “pipicán”, un espacio público y cerrado diseñado para que los perros puedan hacer sus necesidades y correr sin correa. Este se habilitará en una parcela municipal en la zona de O Pombal, como resultado de la desafectación de terrenos de Costas, situado muy cerca del pabellón municipal.

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Así lo avanzó el alcalde, Samuel Lago, que recalcó que desde el Concello se plantean también hacer una nueva fase de la campaña en el futuro encaminada a la formación de los propietarios de animales de compañía con el objetivo de reducir el incumplimiento de estas medidas y concienciar a más vecinos sobre su importancia para la convivencia.