Cambados lanza una actividad gratuita de observación del cielo nocturno

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

La Concejalía de Turismo de Cambados organiza este sábado una actividad de iniciación a la observación del cielo nocturno. Será en el mirador de Couto de Arriba, en la parroquia de Castrelo, donde los participantes se familiarizarán con la astronomía y aprenderán cuestiones como donde encontrar la estrella polar, reconocer las constelaciones más brillantes, técnicas de orientación gracias a las estrellas o conocer sus leyendas.

La actividad es completamente gratuita y se desarrollará de 21:45 a 23:30 horas. Desde la Concejalía animaron a la participación, aunque recordaron que las plazas son limitadas y se precisa inscripción previa, sin coste alguno para los participantes, ya que lo asumirá la administración local. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de la Oficina de Turismo, en el número de teléfono 986 520 786 o en el correo electrónico turismo@cambados.es.

Cartel promocional Cedida

Asimismo, los participantes deberán llevar ropa de abrigo y una esterilla o similar para sentarse en la zona del mirador y poder ver y observar con mayor tranquilidad el cielo nocturno. Una actividad de observación “starlight” que no es nueva en la programación de Cambados y que trata de poner en valor los recursos naturales del municipio.