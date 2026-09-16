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Cambados

Cambados lanza una actividad gratuita de observación del cielo nocturno

A. Louro
16/09/2026 20:35
Imagen de archivo del Concello de Cambados
Imagen de archivo del Concello de Cambados
Mónica Ferreirós
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La Concejalía de Turismo de Cambados organiza este sábado una actividad de iniciación a la observación del cielo nocturno. Será en el mirador de Couto de Arriba, en la parroquia de Castrelo, donde los participantes se familiarizarán con la astronomía y aprenderán cuestiones como donde encontrar la estrella polar, reconocer las constelaciones más brillantes, técnicas de orientación gracias a las estrellas o conocer sus leyendas.

La actividad es completamente gratuita y se desarrollará de 21:45 a 23:30 horas. Desde la Concejalía animaron a la participación, aunque recordaron que las plazas son limitadas y se precisa inscripción previa, sin coste alguno para los participantes, ya que lo asumirá la administración local. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de la Oficina de Turismo, en el número de teléfono 986 520 786 o en el correo electrónico turismo@cambados.es.

cielo nocturno
Cartel promocional
Cedida

Asimismo, los participantes deberán llevar ropa de abrigo y una esterilla o similar para sentarse en la zona del mirador y poder ver y observar con mayor tranquilidad el cielo nocturno. Una actividad de observación “starlight” que no es nueva en la programación de Cambados y que trata de poner en valor los recursos naturales del municipio.

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