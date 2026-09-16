Cambados maniobra “in extremis” para no perder los 90.000 euros de una ayuda

Samuel Lago, alcalde de Cambados, en un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ha declarado desierta ya oficialmente la licitación de una minipala barredora. Una compra de maquinaria para el servicio de obras y limpieza que contaba con una financiación de 89.993 euros de la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia 2024 que ahora está en el aire. El alcalde, Samuel Lago, explica que el Ayuntamiento informará a la administración local de la situación del contrato, que quedó desierto, y pedirá una ampliación del plazo límite —que fijaba el 30 de septiembre su ejecución— para no tener que devolver la ayuda.

Cambados, cerca de perder una ayuda de 90.000 euros tras quedar desierta la compra de una minipala barredora Más información

Desde el Ayuntamiento estudiaban estos días la posibilidad de poder volver a licitar la dotación de la minipala antes del plazo propuesto, pero resulta “imposible”, ya que sería necesario cambiar las características de la maquinaria y no habría tiempo material antes del 30 de septiembre. Esto viene dado a que la única empresa que se presentó al proceso ofertó una barredora con una capacidad de 150 litros, cuando los pliegos especificaban que debería ser de 300 litros. La firma argumentó que había una “imposibilidad física y técnica del mercado” de conseguir esta exigencia por una incompatibilidad con el resto de los requisitos exigidos. Sin embargo, la enmienda de la empresa no pudo aceptarse al llegar fuera de plazo, quedando el proceso desierto.

Por ello, el Concello tendrá que modificar los pliegos para adaptar las exigencias del contrato y poder volver a licitarlo, algo que impide que pueda hacerse en el tiempo exigido por la Diputación, a la que exigirán una nueva ampliación del Plazo.

De hecho, cabe señalar que la administración provincial ya otorgó una prórroga al Ayuntamiento para ejecutar los proyectos del +Provincia 2024, que ya tenían que estar listos en el pasado ejercicio, por lo que de aprobar esta nueva ampliación extraordinaria habrá sido ya la segunda.

Segunda prórroga

En caso de que la Diputación no acepte este plazo a mayores o que sea escaso, Lago reconoce que al Concello no le quedará otra que devolver los casi 90.000 euros de ayuda. Un importe que, inicialmente, estaba destinado a la renovación del pavimento de la Praza das Rodas. Sin embargo, tras numerosos retrasos en su proceso de licitación, la administración decidió renunciar a la obra y destinar la ayuda a la compra de esta minipala barredora que ahora se atraganta.

Detrás de este cambio de aplicación de los fondos estaba la oposición de los hosteleros de la plaza a que la obra coincidiera con los meses de verano, algo que era inevitable por los retrasos en la licitación y la fecha límite de su ejecución en este mes de septiembre. Así, ante el descontento generalizado del sector, el Concello se decidió por prescindir de una obra que ya se iba a realizar hace un par de años, pero que también se aplazó para adaptar el proyecto.