El PP de Cambados presenta una moción para reprobar a Lago por la convocatoria del Pleno de los festivos
El alcalde tacha de “paripé” la propuesta y reta a Fole a una moción de censura
El Partido Popular de Cambados llevará al Pleno ordinario de septiembre, que se celebrará el próximo jueves 24, una moción en la que pedirá a la Corporación la reprobación del alcalde, Samuel Lago, por la convocatoria de la sesión extraordinaria, para el visto bueno de los festivos, en horario laboral al “tratar de variar a representatividade do pleno buscando fórmulas orientadas a impedir a normal participación dos concelleiros na vida pública e na defensa dos intereses dos veciños de Cambados”
La portavoz popular, Sabela Fole, censuró al alcalde que frente a la falta de consenso con la oposición y al no contar con la mayoría necesaria para sacar adelante su propuesta, “decidíu saltar por riba da democracia” y convocó “de xeito torticeiro un pleno en día laborable ás 13 horas para aprobar a proposta de festivos do tripartito aproveitando as ausencias de edís que pensaban distinto, o que consideramos que supón un grave ataque directo e moi perigoso á democracia”, según consta en el texto de la moción presentada.Una situación que, para los populares, “demostra a extrema debilidade e absoluta incapacidade do alcalde Samuel Lago e do goberno de Cambados para dirixir o noso Concello”.
Así, aunque desde el PP reconocen que los ediles tienen el derecho legal a unas horas en su profesión para ejercer su labor en los plenos de la Corporación, el plazo de la convocatoria, 23 horas antes de su celebración, “impediu de facto calquera reorganización do traballo a moitos concelleiros”, solo pudiendo asistir dos a la sesión.
“Tomadura de pelo”
Una propuesta que fue calificada como un “paripé” por el alcalde, Samuel Lago, que acusó a los populares de “tomarlle o pelo aos cambadeses” y de “estirar o cicle” de la polémica de los festivos locales. “Este goberno negociou, escoitou e, ante a falta de acordo inicial, ofreceulles unha saída” a la oposición sin encontrar consenso pese a ofrecerle “que escollesen un dos dous festivos que estaban enriba da mesa. E cando finalmente aceptamos a súa proposta do día do Carme, volveron votar en contra”, censuró Lago, que recriminó al PP que “a súa posición era impedir o acordo” y no la de defender una alternativa.
“Non hai ningún ataque á democracia”, defendió el regidor, que argumentó que si los ediles populares decidieron no acudir al Pleno “foi a súa decisión”, ya que cuentan con el derecho legal a tomarse esas horas en sus respectivos trabajos: “Non poden agora converter a súa ausencia nunha conspiración democrática do alcalde”, recalcó.
En este sentido, Lago recordó que en concellos como Vilanova o Sanxenxo, ambos gobernados por el PP, “celebran os seus plenos en horario de mañá”, por lo que “presentar un Pleno ás 13 horas como unha anomalía antidemocrática é, cando menos, pouco serio".
El alcalde, Samuel Lago, fue más allá y reclamó al Partido Popular que “se deixen de teatrillos, que sexan valentes e que se alíen co seu arquinimo Abal” para presentar una moción de censura, ante las críticas de los populares del gobierno, al que tacharon de “extrema debilidade” y “absoluta incapacidade”. “Iso é o que establece o noso sistema democrático cando unha oposición considera que existe unha maioría alternativa para gobernar”, replicó el regidor, en relación a la posibilidad de presentar una moción de censura, aunque dudó de que esa hipotética propuesta sumase los votos necesarios. “E mentres non os teñan, o que corresponde é facer oposición: pero unha oposición seria, responsable e construtiva”, sentenció.