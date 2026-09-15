El Ciclo de Teatro de Outono de Cambados llevará cuatro funciones a A Xuventude en octubre

Representación de una función en A Xuventude Gonzalo Salgado

La Concejalía de Cultura llevará hasta el Auditorio da Xuventude una nueva edición del Ciclo de Teatro de Outono con un total de cuatro funciones, que coincidirán los viernes de cada semana, a las 20 horas.

Las dos primeras sesiones correrán a cargo de dos compañías de reciente fundación, pero de “enorme calidade”. La primera de las obras será ‘Alicia wants to’, de Bengala Teatro Físico. Una mezcla de realismo mágico y crudeza social que cuenta la historia de Alicia, una adolescente que sale de un centro de menores y se reencuentra con su madre, Juana. Ambas son mujeres del margen, de la frontera, del borde, que tratan de sobrevivir en una sociedad atravesada por la exclusión social, los abusos, la pobreza y un sistema judicial que no protege a las minorías. Será el 2 de octubre.

La próxima semana, el 9, dará el paso a la premiada función ‘Tronsø’, de Morraoconto, una reflexión en clave de humor desde la pérdida. Un viaje épico por Escandinavia, los mares del norte, navegando tormentas, fiordos y enormes bancos de pescados, en la búsqueda de un lugar donde tirar por la borda la pena.

La propuesta dará continuidad con dos compañías veteranas, en gran formato y con obras de dos autores clásicos de la literatura gallega y universal. Así, el día 16 la compañía Talía llevará a A Xuventude ‘Artu Ui’, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que cuenta a través de una divertida sátira del ascenso del fascismo a la política.

El broche final llegará el viernes 23 de octubre, con uno de los clásicos de Neira Vilas, ‘Memorias dun neno labrego’, en formato grande gracias a la compañía Contraproducións y su director Cándido Pazo.

Las entradas están disponibles de forma anticipada en Ataquilla.com por 3,50 euros y también estarán disponibles en el Auditorio una hora antes de la función.