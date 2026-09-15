Dos parcelas de Oubiña y Tragove son las favoritas para la nueva residencia de Cambados

El cierre del asilo del Pazo de Montesacro dejó al municipio sin ninguna plaza residencial Mónica Ferreirós

El anuncio de la Xunta sobre la futura construcción de una residencia “satélite” en Cambados ha sido acogida con gran satisfacción desde el Concello, que ha confirmado su intención de acogerse al convenio. Era una demanda política y social, especialmente tras el cierre del antiguo asilo del Pazo de Montesacro, que el gobierno local perseguía desde hace años, según reconoce el alcalde, Samuel Lago, que espera ahora comunicación por parte de la Xunta para conocer que condiciones debe reunir la parcela elegida.

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En cualquier caso, hace ya tiempo que el ejecutivo baraja la compra de dos solares, uno en Tragove, en la parroquia de Corvillón, y otra en Oubiña. “Ambos están ben comunicados, fronte á vía pública e cunha superficie duns 4.000 metros cadrados”, por lo que podrían reunir las condiciones para la edificación del futuro geriátrico. En ambos casos, además, el tripartito ha contactado ya con sus propietarios, que estarían “dispostos a chegar a un acordo”, según confirma Lago.

“Actualmente estas parcelas están en ‘stand by’ á espera de coñecer as condicións reclamadas pola Xunta”, aclara Lago, que no obstante se muestra “aberto a outras posibilidades”, aunque “fóra destes ámbitos é máis difícil” encontrar solares que reúnan estas características de tamaño y posibilidad de edificación. Al ser suelo rústico, además, “son aptas para o plan especial de infraestruturas” que permita la operación. En el radar del Concello estaba también una parcela del casco urbano de Cambados, que aunque contaba con mejor ubicación estaba afectada por Patrimonio, lo que podría limitar su construcción o complicar las autorizaciones sectoriales.

En cuanto a su compra, el Concello apuesta por la fórmula del convenio urbanístico con el grupo propietario del Pazo de Montesacro. En este sentido, la administración local accedería a proceder a un cambio en el uso del suelo del antiguo asilo para adecuarlo a un nuevo uso hotelero a cambio de la dotación de una parcela para la residencia, en forma de compensación.

Así, aunque esta fórmula es la favorita al no suponer un desembolso económico para las arcas municipales, todo dependerá que se puedan cumplir los plazos, ya que el Concello deberá ceder el terreno, como máximo, en un año.

El PP celebra sus gestiones

Un trabajo de hacerse con la parcela para el que la oposición pide al gobierno que “se poña as pilas” ante el “absoluto temor a que o goberno local desperdicie esta oportunidade” y se incorpore al plan autonómico en un plazo de un mes. “Que traballen desde xa, posto que hai unhas eleccións municipais polo medio e non queremos que Cambados teña outro disgusto pola súa falta de traballo”, concluyeron los populares.

En cualquier caso, la portavoz popular, Sabela Fole, recalcó su “enorme satisfacción” por la inclusión de Cambados en el Plan de Residencias de la Xunta y reivindicó el trabajo realizado desde el PP en la consecución de este hito, conseguido, según su versión, en la “iniciativa política liderada polo PP local, e realizada de xeito discreto nos últimos meses”.

El BNG recela del anuncio

Pese a la satisfacción generalizada mostrada por los populares y por el alcalde socialista, el BNG, socio de gobierno, lamentó ayer que la fórmula escogida para Cambados “non é unha residencia ao uso”, sino una “satélite” del geriátrico que la Xunta plantea levantar en Sanxenxo. Además, el portavoz nacionalista, Liso González, criticó que se hable de titularidad público-privada de los nuevos centros y no de una residencia pública.

“Unha situación anómala”, señaló González, “se nos piden aos concellos a cesión do 100% dun terreo para unha empresa privada”. Por ello, y para conocer todas las condiciones de este proyecto, el grupo parlamentario del BNG pedirá el acceso completo al expediente, ya que además el Concello todavía no tiene confirmación oficial.