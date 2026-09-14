La Xunta anuncia la construcción de residencias en Sanxenxo y Cambados

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en una imagen de archivo Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio cuenta del plan de residencias de la administración autonómica, que proyecta 25 nuevos centros que “permitirán crean 1.800 novas prazas” a través de una fórmula de colaboración público-privada en la que la Xunta garantiza que “como mínimo o 60% das prazas sexan de titularidade pública”. Así, además del centro ya anunciado en Ribeira, se contemplan otras 24 asilos repartidos entre doce lotes, “cada un deles formado por unha residencia de máis de cen prazas e por outra de menor tamaño”, que se denominará “satélite”, según avanzó la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Lago valora adquirir ya la parcela que destinaría a una futura residencia Más información

Uno de estos lotes se situará así en la comarca de O Salnés, donde se construirá una residencia con un centenar de plazas en Sanxenxo, fijando la “satélite” en Cambados, donde el Concello reclama desde hace años la construcción de un asilo, tras el polémico cierre del Pazo de Montesacro. A estos, se suma también otro centro en Moraña, que ocupará uno de las dos residencias previstas para el área de Pontevedra, situándose la restante en Marín.

Según indico la Xunta, para desarrollar esta propuesta será necesaria la cesión de una parcela dotacional por parte de los concellos, de forma que las administraciones local tendrán como plazo un mes para adherirse a este convenio y otro plazo de un año para poner en disposición al ejecutivo autonómico de una parcela que cumpla con todos los requisitos.

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores Más información

Cabe señalar que además de estos centros, la Xunta recalca que incluye en su proyecto de nuevas residencias la comprometida con Ribeira, con más de cien plazas, y que se encuentra ahora en el proceso de cesión de la parcela en el entorno del Parque de San Roque.

Reacciones municipales

Una noticia que ha sido muy bien acogida tanto desde Sanxenxo como desde Cambados, que ya ha anunciado su interés por adherirse a este convenio, según anunció el alcalde, Samuel Lago. “Hoxe podemos dicir que todo o traballo, a insistencia e a reivindicación do Concello deron os seus froitos”, celebró Lago, que indicó que “agora toca poñerse a traballar. Pola nosa parte, imos adherirnos ao conenio e poñer todos os medios necesarios para adquirir e poñer á disposición a parcela, co obxectivo de que a residencia sexa unha realidade canto antes”, afirmó.

Un anuncio por parte de la Xunta que “é unha boa noticia para Cambados”, según reconoció el regidor, que avanzó su intención de que la residencia comprometida “teña carácter público”, pese a la apuesta de la Xunta por la fórmula de colaboración público-privada. “Para nós é fundamental que as persoas maiores de Cambados teñan acceso a prazas públicas, porque estamos falando dun servizo esencial e dun dereito das nosas familias. Por iso imos colaborar coa Xunta para que a residencia se constrúa canto antes, pero tamén imos defender que o resultado final sexa unha residencia pública, accesible e de calidade”, conluyó Lago.

Por su parte, su homólogo en Sanxenxo, Telmo Martín, valoró también positivamente que el municipio esté entre los municipios seleccionados preliminarmente. Así pues, desde el Concello señalaron que “ahora toca poner a disposición de la Xunta la parcela” para la construcción de esta futura residencia. No obstante, estas mismas fuentes municipales señalaron que una vez se den todos estos pasos desde el Concello realizarán una valoración más concreta.

Desde la Xunta recalcaron que “contactarán” con los concellos interesados en adherirse al convenio para “axudalos en todo o proceso” con el “obxectivo de impulsar máis de 3.500 novas prazas residenciais esta lexislatura, das que xa están en marcha a metade”, recalcó el presidente autonómico, Alfonso Rueda. Una iniciativa que implicará “máis prazas, máis empregos, máis servizos e máis oportunidades” a los concellos implicados, seleccionados de forma preliminar al tener menos de 25.000 habitantes y no contar hasta el momento con plazas residenciales para personas dependientes (grado II y III).