La vendimia encara la fase final con más de 45,8 millones de kilos de uva

Trabajos de cosecha de la uva en una bodega saliniense Mónica Ferreirós

La vendimia en la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas encara ya su recta final tras haber recogido más de 45.803.000 kilos de uva, según ha registrado el Consello Regulador. Una campaña de vendimia caracterizada por ser la más temprana de su historia, después de iniciarse los trabajos de cosecha el pasado 13 de agosto en la subzona de Ribeira do Ulla y unos días más tarde en las de O Salnés, O Rosal y Condado do Tea.

Una campaña muy cuantiosa, que se acerca ya a la vendimia de 2025, cuando la DO batió su marca histórica con 47.512.786 kilos de uva. Una cifra a la que ya se está acercando la presente cosecha en su fase final, pese a que los rendimientos están siendo más bajos, debido principalmente a un aumento en las hectáreas de vendimia, que pasaron de las 4.808 en 2025 a las 5.057 actuales.

Indicadores de calidad

Una buena cantidad de uva que viene acompañada por buenos indicadores en cuanto a calidad, según explican desde el Consello Regulador. “Podemos decir que la uva a su entrada en las bodegas tiene un buen estado higiénico sanitario y una gran calidad”, explica Agustín Lago, director técnico de la Denominación de Origen Rías Baixas, quien asegura que “el grado alcohólico y la acidez son correctas y, dadas las cifras y el desarrollo de los trabajos se puede decir que se está cumpliendo las previsiones”.

Hasta la fecha, las bodegas de la denominación recogieron las variedades blancas, a las que seguirán las tintas, ya que estas últimas tienen un ciclo vegetativo más largo. Un trabajo de cosecha caracterizado por realizarse a mano en su totalidad y que obliga a los los viticultores a depositar las uvas en cajas de plástico alimentario de menos de 30 kilos para preservar la calidad de las mismas hasta su entrada en la bodega.

En cuanto al ciclo vitícola, estuvo caracterizado por “un invierno cálido y muy húmedo; y una primavera muy cálida y muy seca (la cuarta más seca desde que hay registros); con un mes de junio extremadamente cálido y muy seco”. Estas condiciones similares al pasado año comprobado una tasa de brotación media del 90,3%, algo superior al año pasado, con un índice de fertilidad idéntico con 2,3 racimos yema/ brotados. Las mermas de producción no son significativas, siendo el valor medio del 10,6% (el año pasado fueron del 5,5%), y repartidas entre corrimiento de flor, heladas, granizo y viento, así como en plagas y enfermedades. El caluroso mes de agosto ha contribuido a la maduración óptima, adelantando la fecha de inicio, hasta convertirse en la más temprana de la historia, iniciándose en la subzona coruñesa y más al norte de Ribera do Ulla, pero a la zaga estuvieron las subzonas de O Rosal, Condado do Tea y O Salnés.

La presente campaña cuenta con 178 bodegas inscritas y un total de 4.864 viticultores, según datos de la DO.