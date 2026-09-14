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Cambados

La Diputación destina 27.500 euros a Cambados para la redacción del proyecto de reforma del Mercado

A. Louro
14/09/2026 20:21
Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Cambados
Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Cambados
Gonzalo Salgado
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La Diputación de Pontevedra aprobó una ayuda de cerca de 27.500 euros para que el Concello de Cambados encargue la redacción del proyecto de reforma y actualización de la Praza de Abastos, con el que poner fin al mal estado de las instalaciones tras décadas de espera por el Plan Especial de usos portuarios.

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El edificio precisa así una actualización urgente. Elementos como la cubierta, las instalaciones, la estética y los espacios interiores, así como el mobiliario y las carpinterías, que deben ser parte del proyecto constructivo que se pretende elaborar, tras el estudio del mercado, puesto en marcha por el Concello con una ayuda de la Consellería de Comercio.

El objetivo de este proyecto para por reformar, actualizar y adaptar el espacio a nuevos usos, a una mayor diversificación de la oferta de productos y a la ampliación de los servicios. De esta forma, tendrá en cuenta un nuevo programa de necesidades, incluyendo espacios expositivos y con capacidad para eventos culturales, aseos, servicio de hostelería, un espacio para disfrutar de las vistas desde el edificio y otro para el consumo de productos que se venden en el Mercado, además de otros espacios de estancia, descanso y acceso a Internet.

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