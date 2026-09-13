Un incendio en el cableado de un edificio en el centro de Cambados moviliza a Emerxencias

El fuego se podía ver en el portal del edificio Cedida

Un incendio en el cableado de un edificio en la Plaza Ramon Cabanillas moviliza al Servicio de Emerxencias de Cambados. El aviso llegó a media tarde cuando prendió fuego el cableado general y del portal de unas viviendas situadas en pleno centro de la villa.

Los operarios procedieron a extinguir las llamas con ayuda de los Bomberos del Salnés y fue necesario también dar aviso a la compañía eléctrica Naturgy para comprobar el estado de las líneas de tensión tras el incendio. En la intervención también colaboró la Policía Local de Cambados y la Guardia Civil de Cambados.

Accidente de tráfico

Por su parte, un par de horas antes, el Servicio de Emerxencias también tuvo que intervenir en un accidente de tráfico en la rotonda de Vilariño, concretamente en la PO-550. Al parecer se trató de una colisión por alcance entre dos turismos. El conductor de uno de ellos, de 41 años, y la copiloto que viajaba con él, de 75 años y natural de Nigrán, tuvieron que ser evacuados al Hospital do Salnés tras quejarse por dolores cervicales y lumbares. Por su parte, el otro conductor implicado en la colisión no sufrió daños.

En el siniestro intervino también la patrulla de la Policía Local de Cambados.