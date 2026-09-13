Ernesto Vázquez-Rey | “O pazo de Fefiñáns alberga no seu interior tesouros que a xente descoñece”
A Asociación Amigos de Fefiñáns fundouse no 2012 a raíz de que este conxunto patrimonial fose declarado Ben de Interese Cultural
Ernesto Vázquez-Rey é, dende hai un ano, presidente da Asociación Amigos de Fefiñáns, pero o seu vencello con este conxunto patrimonial vai máis alá, xa que tamén é descendente da familia propietaria do pazo. Hoxe cóntanos algúns dos seus segredos.
Como explicaría que é Fefiñáns e a súa importancia?
É un conxunto patrimonial fermosísimo, ó que recomendamos que vaia todo o mundo. Dende o ano 2012 a igrexa de San Bieito e o pazo da Praza de Fefiñáns están declarados BIC (Ben de Interese Cultural). O pazo, de estilo neoclásico e do século XVII, non é só un edificio histórico, senón que alberga no seu interior tesouros que a xente descoñece. Hai distintos elementos decorativos ou arquitectónicos, como pode ser unha sala de papel pintado do século XIX, que é incrible e das poucas que se conservan tanto en Galicia como en España nese estado. Tamén hai esculturas do taller de Benlliure ou de Asorey.
Por que cre que non se coñece Fefiñáns como debera?
É un mal do que adoecemos todos cando viaxamos: o que nos queda máis preto deixámolo un pouco relegado. Preocupámonos máis do que temos fóra que do noso.
Hai interese por parte dos turistas por visitar Fefiñáns, logo?
Si. Desde que foi declarado BIC tamén se abriu ó público con visitas, tanto audioguiadas como grupais, e faise un labor moito máis amplo para dalo a coñecer.
Como se solicita esa visita?
A través da adega Gil Armada ou da adega Palacio de Fefiñanes, que son as dúas que conviven nos baixos do pazo e organizan distintos tipos de experiencias, non só visitas guiadas senón tamén con catas dos propios viños ou licores que fan. O custe das visitas está arredor dos 10 euros.
Recentemente houbo actos vandálicos contra a igrexa.
Si. houbo tres pintadas consecutivas, probablemente do mesmo autor, e están sendo investigadas. Estes actos vandálicos ocorren frecuentemente en moitos monumentos e non o comprendemos, denunciámolo cada vez que ocorre. Parte desa apertura ó público é para que a xente aprecie o que temos e evite estes actos.
Que supón que sexan BIC?
Presupón unha protección xurídica e, por exemplo, se se van facer obras ou se hai actos vandálicos, hai unhas medidas para protexelo que indican como se teñen que recuperar eses bens., porque non se poden chorrear coa mítica “karcher” que todos coñecemos. Hai que lavar cunha presión e produtos químicos determinados, pola agresión que pode supoñer para a pedra.
Como chegou á asociación?
Eu xa veño deste mundo, son presidente da Asociación de Amigos do Museo de Pontevedra e teño vencello familiar cos propietarios do pazo de Fefiñáns. Eu sabía da actividade que facían, participaba, e que me propuxeran presidila foi un orgullo e unha honra.
Leva como presidente un ano. Que balance fai ata agora?
Moi positivo. A miña chegada á presidencia foi un momento moi bonito e nada esperado. Eu sucedo a Maribel Iglesias, a primeira presidenta, unha persoa cunha cultura vastísima e impulsora, entre outras, da fundación da asociación. A intención é continuar co labor realizado pola directiva primeira e potenciar un pouco as actividades. Este ano a actividade bandeira é a Semana Cultural, que se fai na primeira semana de xullo nos xardíns do palacio, baixo o magnolio. Este ano potenciámola cun convenio de colaboración coa UNED, aproveitando o 90 aniversario dos sucesos da Guerra Civil e o fusilamento de Alexandre Bóveda, entre outros. Contamos coa súa filla, Amalia Bóveda, e gracias ó convenio coa UNED tivo moita máis difusión.
Teñen socios? De que outras actividades poden desfrutar e que cuota teñen?
Pagamos 10 euros ó ano e estamos arredor dos cen socios. Hai moitísima xente de fóra que se fai socia cando nos vén visitar. Durante o ano fanse outras actividades. Recentemente fíxose unha visita guiada ás pallozas do Cebreiro e ademais, para conmemorar o centenario da publicación de Na Noite Estrelecida, de Ramón Cabanillas, contamos coa súa neta, Pitusa Vidal Cabanillas, que tamén é socia nosa.
Que é o que máis sorprende ós visitantes?
A xoia máis prezada é a sala do papel pintado francés. Ten unhas escenas dunha serie chamada “A orillas del Bósforo” con temática india e figuras como elefantes.
De onde chegou ese papel?
Un antergo do pazo, Benito Pardo de Figueroa, foi cónsul militar diplomático en moitos países de Europa. Cando recala na corte francesa, estaba a fabricarse o primeiro papel feito en serie e el mándalle un rolo a seus pais para que decoren unha sala do pazo.
Sabe vostede toda a historia...
De Fefiñáns sempre hai que aprender, non acabas nunca. Como ocorre en moitos edificios significativos, non hai planos, nin contratos de obra. Por que ten balcóns torneados ou por que ten só unha torre e non dúas? Non sabemos. Hai unha escaleira que desde fóra se ve, pero que por dentro non está... Son cousas raras que aparecen nos pazos. Eu moitas destas cousas xa as sabía por meu avó, pero despois afondei. Maribel Iglesias rematou unha monografía que comezara Joaquina Gil de la Peña, unha das propietarias, que era profesora de Historia. Ese é o noso libro de referencia.
Teñen algún proxecto próximo?
Facer unha páxina web, aínda que sexa simple, para os potenciais visitantes, pero sen desvelar moito misterio.
Que lle gustaría que a xente soubese sobre Fefiñáns?
Primeiro, que é visitable. Sorprendentemente hai moitísima xente, incluso que vive en Cambados, que non o sabe. E despois, que ten un xardín integramente visitable, un bosque autóctono, no centro de Cambados, que é esa perla.