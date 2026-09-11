Luz verde a los festivos de Cambados entre acusaciones de “cacicada de récord” por “entorpecer” a la oposición ir al Pleno

Hasta seis concejales del PP no asistieron al Pleno Gonzalo Salgado

Cambados ya tiene festivos locales para 2027: 9 de febrero (Martes de Entroido) y el día de la Virxe do Carme (16 de julio). Así lo acordó la Corporación en un Pleno extraordinario lleno de reproches entre oposición y gobierno local por convocar la sesión en horario de mañana, lo que provocó que hasta seis de los ocho ediles populares no pudiesen asistir al Pleno por incompatibilidad laboral, lo que otorgó mayoría al tripartito. “Cacicada de récord guiness”, le espetó al alcalde el portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal, que criticó al ejecutivo por “entorpecer a participación dos concelleiros nos órganos do goberno e no Pleno”. Acusaciones que compartió también la líder del PP, Sabela Fole, que lamentó que “non se respecte a representatividade do Pleno”: “Como non lle gusta a democracia salta por enriba dela”.

Una convocatoria plenaria en horario laboral que explicó el alcalde, Samuel Lago, por el escaso margen que había para aprobar los festivos antes del 15 de septiembre: “non queda máis tempo para preparar o expediente”, subrayó. En cualquier caso, el regidor recordó que “todos os concelleiros teñen o dereito legal ao tempo libre necesario” en sus trabajos “para asistir aos plenos” e incidió en que, de hecho, en otros municipios de la comarca, como Sanxenxo, por ejemplo, fija sus plenos ordinarios en horario de mañana.

En cualquier caso, la mayoría de la bancada popular no asistió a la sesión extraordinaria, con la única presencia de Sabela Fole y José Carlos Trigo, lo que dejó al tripartito en mayoría. Así, los votos favorables de PSOE, Somos y BNG fueron suficientes pese a la oposición de los populares y los de Pode, que solo sumaron tres votos frente a ocho.

Carpetazo a la polémica

Una polémica de los festivos que se cerró así con la promesa de todos los grupos de que en 2028 los festivos serán San Benito y Santa Mariña (que en 2027 coin­cidirán en domingo). No sin más reproches sobre cómo se produjo la resolución, sin acuerdo entre las partes. “Restan 273 días deste martirio”, pronosticó Fole en relación a las elecciones municipales del próximo año, y anunció la ruptura total de “calquer tipo de relación” o negociación con el gobierno local tras lo sucedido con la convocatoria del Pleno. En este sentido, Abal también criticó que “comigo ninguén contactou” para consensuar una propuesta de consenso.

Ante las críticas, Lago y el teniente de alcalde, Tino Cordal, subrayaron la voluntad de acuerdo del gobierno, con sendas reuniones con los populares y la propuesta de que uno de los dos días lo fijase el Partido Popular, al que el regidor acusó de hacer una “oposición destructiva” y querer solo “xerar polémica”: “Preferían que os veciños perderan os festivos se con iso podían culpar ao goberno”, reprochó Lago, que celebró el fin del culebrón.