La Policía Local identifica al autor del accidente que destrozó un cruceiro en Castrelo

Agente de la Policía Local de Cambados, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El cruceiro de Con do Ramo, en Castrelo, aparecía el pasado fin de semana con la estructura totalmente destrozada y el fuste de la cruz arrancado de cuajo. Los hechos ocurrieron el sábado, durante la celebración de las fiestas de San Ramón, pero nadie parecía haber oído o visto nada que ayudase a dar con el conductor del vehículo que habría colisionado con el cruceiro, cuyos arreglos el Concello llegó a cifrar en 10.000 euros. Sin embargo, finalmente las gestiones de la Policía Local dieron sus frutos y esta semana han podido identificar al autor.

El edil de Patrimonio, Liso González, celebró el esclarecimiento del suceso por parte de la Policía Local, pese a los "poucos indicios que había". "Agora non se trata de criminalizar a ninguén, senón de iniciar o proceso administrativo para reclamar o arranxo dese cruceiro e que o antes posible volva a estar no seu sitio", para la "posta en valor do noso patrimonio e memoria colectiva", subrayó el edil nacionalista.