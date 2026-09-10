Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La Policía Local identifica al autor del accidente que destrozó un cruceiro en Castrelo

A. Louro
10/09/2026 11:10
Policía Local Cambados
Agente de la Policía Local de Cambados, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El cruceiro de Con do Ramo, en Castrelo, aparecía el pasado fin de semana con la estructura totalmente destrozada y el fuste de la cruz arrancado de cuajo. Los hechos ocurrieron el sábado, durante la celebración de las fiestas de San Ramón, pero nadie parecía haber oído o visto nada que ayudase a dar con el conductor del vehículo que habría colisionado con el cruceiro, cuyos arreglos el Concello llegó a cifrar en 10.000 euros. Sin embargo, finalmente las gestiones de la Policía Local dieron sus frutos y esta semana han podido identificar al autor.

El edil de Patrimonio, Liso González, celebró el esclarecimiento del suceso por parte de la Policía Local, pese a los "poucos indicios que había". "Agora non se trata de criminalizar a ninguén, senón de iniciar o proceso administrativo para reclamar o arranxo dese cruceiro e que o antes posible volva a estar no seu sitio", para la "posta en valor do noso patrimonio e memoria colectiva", subrayó el edil nacionalista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620