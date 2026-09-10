Fole estalla contra el tripartito por convocar el Pleno de los festivos en horario laboral para conseguir la mayoría

El regidor, Samuel Lago, y la portavoz popular, Sabela Fole, durante una sesión plenaria Mónica Ferreirós

El tripartito de Cambados llevará mañana a Pleno, por segunda vez, la propuesta para los días festivos de 2027. Lo hará sin acuerdo con la oposición para su aprobación, pero la hora de la convocatoria podría dejarlos con mayoría suficiente para poder conseguir la ansiada luz verde. Así lo denunció el Partido Popular, que criticó que fijar la sesión a la una de la tarde implica la ausencia de “varios concejales populares” por incompatibilidad al producirse en un horario laboral, lo que podría dejar en ventaja al gobierno: “É profundamente antidemocratico”, lamentó la portavoz popular, Sabela Fole, que acusó al ejecutivo de “buscar un subterfuxio para non respectar a representatividade do Pleno”.

La previsión, así, es que el Concello pueda sacar adelante los festivos tras semanas de negociaciones infructuosas y cruces de acusaciones entre gobierno y oposición. La última propuesta ofrecida por el gobierno pasaba por el Martes de Entroido y el Día do Carme, con la que esperaban conseguir el apoyo de los populares al ceder con el día de la patrona de los marineros y cambiar el Luns de Entroido, rechazado por la oposición, por el martes y renunciando al Lunes de Pascua.

Sin embargo, el acuerdo volvió a no producirse, señalando el PP que “os veciños non queren esa xornada libre no mes de febreiro”. Una decisión que provocó las críticas del alcalde, Samuel Lago, que recalcó que la portavoz popular había manifestado “a súa disposición a aceptar o martes de Entroido, ao tempo que defendía a incorporación do Día do Carme”.

Una afirmación que provocó la ruptura de las negociaciones por parte de los populares, que acusaron al regidor de “mentir sobre o noso posicionamento na elección dos festivos locais de 2027”. “En ningún momento de todo este proceso, o PP de Cambados apoiou a elección de ningún festivo do Entroido, posto que os cambadeses non queren un festivo en febreiro”, subrayó Fole.

No obstante, en el Pleno celebrado en agosto, la edila sí señaló que “tradicionalmente o Martes de Entroido —y no el lunes— se pechou o comercio local polas tardes”, algo en lo que volvía a insistir hoy el regidor cambadés.

En cualquier caso, esta situación provocó que la popular rompiese negociaciones con el gobierno, al que instaba a “centrar a busca de acordos nesta materia con quen os colocou no goberno, o edil José Ramón Abal, e que deixen de enlear falsamente coas propostas e os posicionamentos políticos do PP de Cambados”, insistió.

Sesión extraordinaria

En cualquier caso, el tripartito convocó para mañana la sesión extraordinaria con la que pretende cerrar la aprobación de los festivos del 2027. Un mero trámite en la mayoría de concellos, pero que la minoría con la que cuenta ahora el gobierno tras la expulsión de su exsocio de Pode lo ha convertido en todo un quebradero de cabeza, esperando ahora que su propuesta pueda prosperar antes del fin de plazo, el 15 de septiembre.