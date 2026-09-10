El PP denuncia la presencia de ratas en el subsuelo de la escuela de A Pastora por una falta de rejas que el Concello niega

Entrada de la Escuela de Educación Infantil de A Pastora Cedida

El mantenimiento de los centros escolares de Cambados ha vuelto a centrar el debate durante el inicio de curso, después de que el Partido Popular diese cuenta de la “reiteración de problemas” en los colegios públicos en la vuelta a las aulas durante la jornada del miércoles. En este sentido, la portavoz popular, Sabela Fole, destacó dos “grandes problemas”, uno de ellos en el CEIP de San Tomé, con “varias luminarias das aulas superiores fundidas desde o verán” y la otra en la Escuela de Educación Infantil (EEI) de A Pastora, donde la popular alerta de la presencia de ratas en el subsuelo “pola falta de reixas”.

En cuanto a la situación en A Pastora, Fole alerta que los roedores se están colando en la parte inferior del inmueble por una ausencia de rejas, por lo que exigió al Concello la reposición inmediata de estas y que acometa una inspección para radicar su presencia “en aras da salubridade da comunidade educativa”.

Una reposición de las rejas que el edil de Ensino, Liso González, asegura que su Concejalía ya ordenó antes del comienzo del curso. En cualquier caso, el edil recalcó que esas supuestas ratas “nunca pasarían ao centro escolar”, aunque de existir un foco se realizará “un proceso de desratización” a principios del curso.

Luminarias del San Tomé

Con respecto a la situación de las luminarias del CEIP de San Tomé, la portavoz popular criticó que “un problema de tensión provocou que se estropeasen bombillas, parte da instalación eléctrica e ordenadores e, dado que o seguro non asumíu a súa reparación, seguen sen funcionar malia tratarse dunha cuestión do mantemento municipal”. Una cuestión que negó en rotundo el edil de Ensino, que replicó que su arreglo competía a la Consellería al tratarse de un problema en la acometida. Sin embargo, y tras no encontrar entendimiento con la Consellería, la administración local realizó una acometida nueva y ayer mismo procedió a la sustitución de esas luminarias, según subrayó González.

La portavoz popular y líder de la oposición reivindicó en un comunicado el “abandono absoluto” que sufren los centros escolares con numerosas “eivas e deficiencias”, siendo estas dos las más destacables en este inicio del curso, de una “desatención habitual”, negada por el edil de Ensino, que acusó a Fole de “mentir”.