Rescatan bajo la Ría al albariño con quince años de crianza sumergida

El enólogo Raúl Pérez con una de las botellas rescatadas Manuel Díaz

Un “dream team” de expertos del Reino Unido y España, encabezado por el enólogo Raúl Pérez, rescató esta mañana de las profundidades de la Ría de Arousa, las botellas del vino con mayor crianza sumergida de España, tras más de quince años a veinte metros bajo el mar, en una batea. Se trata del albariño Sketch, que el propio Pérez sumergió en la Ría allá por 2010.

Los ejemplares se encontraban a más de veinte metros de profundidad en una batea Cedida

Una vez descorchado, el vino se acompañó de las chuletas a la parrilla del buey gallego más caro del año, asadas a bordo del chef Estrella Michelín Ugo Chan. Chuletas de un ejemplar vendido por más de 14.000 euros.

El enólogo Raúl Pérez extraerá de la Ría de Arousa el primer albariño con quince años de crianza sumergida Más información

Raúl Pérez, Ugo Chan y Xosé Portas se rodearon de otras voces autorizadas del vino y la carne en Europa: Nemanja Borjanovic, propietario del asador IBAI en Londres y de Mountain Valley, la mayor distribuidora de carne gallega de UK; el influencer Toby Inskip (Eating with Todd), 2’5 millones de seguidores en IG; Rodri Méndez, el bodeguero más emergente de Galicia en la actualidad, cuarta generación al frente de Forjas del Salnés (Rías Baixas), bodega con un siglo de historia cuyos vinos lucen en prestigiosos restaurantes nacionales e internacionales; Luis Gutiérrez, catador de la Guía Parker en España; y el presentador Carlos Latre, bon vivant experto en vinos y gastronomía.