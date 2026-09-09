Muere un hombre tras ser atropellado en Corvillón

Una ambulancia del 061, en una imagen de archivo DA

Un vecino de Cambados de 52 años falleció ayer tras sufrir un atropello en la parroquia de Corvillón. El suceso se registró pasadas las 21 horas de la pasada noche, cuando el propio conductor contactó con los servicios de emergencia pidiendo asistencia médica para el peatón, que había sufrido un golpe en la cabeza y se encontraba grave.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 envió una ambulancia hasta el punto, pero los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida, confirmando el fallecimiento desde el lugar del accidente.

Además del equipo sanitario, se desplazaron hasta el punto efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como de la Policía Local y de los miembros del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados.