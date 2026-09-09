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Cambados

Muere un hombre tras ser atropellado en Corvillón

A. Louro
09/09/2026 09:44
Una ambulancia del 061 trasladó a la víctima hasta el servicio de Urxencias del hospital comarcal
Una ambulancia del 061, en una imagen de archivo
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Un vecino de Cambados de 52 años falleció ayer tras sufrir un atropello en la parroquia de Corvillón. El suceso se registró pasadas las 21 horas de la pasada noche, cuando el propio conductor contactó con los servicios de emergencia pidiendo asistencia médica para el peatón, que había sufrido un golpe en la cabeza y se encontraba grave.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 envió una ambulancia hasta el punto, pero los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida, confirmando el fallecimiento desde el lugar del accidente.

Además del equipo sanitario, se desplazaron hasta el punto efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como de la Policía Local y de los miembros del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados.

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