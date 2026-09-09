Medio Rural defiende que Rías Baixas no pidió ni destilación de crisis ni cosecha en verde, tras las críticas del BNG por el precio de la uva

Trabajos de vendimia en una explotación de O Salnés Mónica Ferreirós

El BNG llevó hoy al Parlamento un requerimiento para que la Xunta garantive la recogida de la totalidad de la uva a los productores de la DO Rías Baixas a un precio que cubra los costes de producción, advirtiendo que “poderían quedar sen recoller entre catro e cinco millóns de quilos de uva segundo as estimacións dos viticultores”, que en algunos caso se ofrece “a desvergonza de 50 céntimos”, cuando lo mínimo para cubrir gastos rondaría entre los 1,5 y los 1,7 euros.

Ante ello, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, recordó que las competencias están delegadas en los Consellos Reguladores, que “teñen a obrigación de ordear a produción e adaptar os rendementos ás circunstancias de cada campaña, así como de propoñer as medidas que consideren conforme á lexislación”. Este órgano, señaló Gómez, es “o que mellor coñece a realidade do sector” y la Xunta le brinda instrumentos para facilitar dicha gestión, por ejemplo con la destilación de crisis y la cosecha en verde, mecanismos “precisamente que xorden para paliar a sobreprodución” y que la DO Rías Baixas “non solicitou, como si fixeron outras DO”, subrayó la conselleira, que recalcó que se inspeccionará que se cumpla la Lei da Cadea Alimentaria, aunque "a día de hoxe" no recibieron denuncias.