La Diputación financiará el asfaltado de trece caminos de Cambados con 300.000 euros

El diputado Javier Tourís visitó los viales en los que se actuará Gonzalo Salgado

El diputado provincial Javier Tourís anunció en Cambados que la Diputación financiará íntegramente los más de 300.000 euros que el Concello destinará a obras de pavimentación en trece viales municipales a través del +Provincia 2026.

En Cambados se actuará en calle Rafael Dieste para el fresado y pavimentación de la vía, y en una zona en la qué se producen charcos se instalará una alcantarilla que conectará con la red en la calle Valle Inclán.

En Castrelo se actuará en cinco caminos. En O Facho se pavimentará uno de estos viales; en Xesteiras las actuaciones consistirán en la limpieza de cunetas y colocación de tubería para evacuación de las aguas; y se asfaltarán otros caminos en Lourido, Couto de Abaixo y Couto de Arriba.

En la parroquia de Corvillón se actuará en un camino en A Veiga; mientras que en la parroquia de Oubiña se actuará en dos caminos, en A Cereixeira y en Bouza do Rei.

Por último, en Vilariño se actuará en viales de Cacabelos, en Quintá, en San Antón y en A Modia, donde también se mejorará la evacuación de aguas pluviales en una zona próxima a la EP-9002 con la instalación de una nueva canalización, según explicó en una visita el propio diputado provincial.