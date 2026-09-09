Gobierno y oposición no llegan a un acuerdo para los festivos de Cambados antes del Pleno y Lago acusa al PP de “falta de coherencia"

Samuel Lago y Sabela Fole, durante un debate plenario | Gonzalo Salgado

La elección de los festivos locales de 2027 sigue enquistada. Es la primera piedra que surge al tripartito tras la expulsión del gobierno de su exsocio de Pode, quedándose en minoría en la Corporación, y el ejecutivo tratará de conseguir salvarla en un Pleno extraordinario al que llegará sin acuerdo, tras no alcanzar entendimiento con la oposición en la comisión informativa.

Desde el gobierno local se presentó en la reunión celebrada hoy una nueva propuesta, que acepta incorporar el Día do Carme —algo que exigían los populares— y mantiene el martes de Entroido, renunciando así al Lunes de Pascua, fecha que contemplaba en la propuesta que se votó Pleno de agosto y que rechazó la oposición. Sin embargo —y pese a llegar a entendimiento con respecto al Carme—, los populares volvieron a rechazar hoy el acuerdo, argumentando que “os veciños non queren esa xornada libre no mes de febreiro”, instando al ejecutivo a cambiar esta fecha, precisamente, por el Luns de Pascua, ya que “favorecería moito a conciliación das familias e estiraría un día máis a Semana Santa”.

El tripartito llevará a Pleno extraordinario una nueva propuesta para los festivos de Cambados Más información

Una ausencia de acuerdo que criticó con dureza el alcalde, Samuel Lago, que acusó a la portavoz popular y líder de la oposición, Sabela Fole, de “falta de coherencia e seriedade”, ya que argumentó que, previamente, en el debate anterior de agosto, “o Partido Popular cuestionou a elección” de los festivos propuestos por el ejecutivo “e manifestou a súa disposición a aceptar o martes de Entroido, ao tempo que defendía a incorporación do Día do Carme”. Propuesta que ahora habría presentado el gobierno, tampoco sin complacer a los populares.

Lago va más allá y asegura que se “pretenda converter un asunto destas características nunha disputa política permanente. Cambiar de criterio unha e outra vez non é unha forma seria de negociar. É xogar coa xente e utilizar un asunto que debería ser sinxelo para xerar ruído político”, reprochó el regidor, que se comprometió a “seguir buscando o acordo”, pero recalcó que “non se pode pedir ao goberno que acepte unha proposta e, cando a acepta, cambiar novamente de criterio”, concluyó.

Abierta a otras alternativas

Por su parte, Fole instó al alcalde a “resolver o problema, porque é el quen goberna e ten esa responsabilidade”. En cualquier caso, la popular se mostró abierta a negociar otras alternativas al Lunes de Pascua y el Día do Carme, pero siempre descartando el Entroido.

Asimismo, la concejala recalcó que su compromiso es mantener los festivos de San Benito (11 de julio) y Santa Mariña (18 de julio), en futuros años, pero en el caso de 2027 ambos coinciden en domingo, por lo que se buscan alternativas que, de momento, no llegan al acuerdo.